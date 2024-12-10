https://ria.ru/20241210/moshenniki-1988451654.html

Путин пообещал обратить внимание ГП на звонки мошенников с Украины

Путин пообещал обратить внимание ГП на звонки мошенников с Украины - РИА Новости, 10.12.2024

Путин пообещал обратить внимание ГП на звонки мошенников с Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:01

2024-12-10T17:01

2024-12-10T17:08

украина

генеральная прокуратура рф

технологии

владимир путин

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины."Значит, что касается граждан, находящихся под воздействием: ну конечно, обязательно, и еще раз обращу на это внимание Генпрокуратуры и всех правоохранительных и регулирующих органов. Обязательно укажу на эту проблему еще раз", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, генеральная прокуратура рф, технологии, владимир путин