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Путин пообещал обратить внимание ГП на звонки мошенников с Украины - РИА Новости, 10.12.2024
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17:01 10.12.2024 (обновлено: 17:08 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/moshenniki-1988451654.html
Путин пообещал обратить внимание ГП на звонки мошенников с Украины
Путин пообещал обратить внимание ГП на звонки мошенников с Украины - РИА Новости, 10.12.2024
Путин пообещал обратить внимание ГП на звонки мошенников с Украины
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:01
2024-12-10T17:08
украина
генеральная прокуратура рф
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины."Значит, что касается граждан, находящихся под воздействием: ну конечно, обязательно, и еще раз обращу на это внимание Генпрокуратуры и всех правоохранительных и регулирующих органов. Обязательно укажу на эту проблему еще раз", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
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украина, генеральная прокуратура рф, технологии, владимир путин
Украина, Генеральная прокуратура РФ, Технологии, Владимир Путин
Путин пообещал обратить внимание ГП на звонки мошенников с Украины

Путин на СПЧ пообещал обратить внимание ГП РФ на звонки мошенников с Украины

© iStock.com / MStudioImagesМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© iStock.com / MStudioImages
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины.
"Значит, что касается граждан, находящихся под воздействием: ну конечно, обязательно, и еще раз обращу на это внимание Генпрокуратуры и всех правоохранительных и регулирующих органов. Обязательно укажу на эту проблему еще раз", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
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УкраинаГенеральная прокуратура РФТехнологииВладимир Путин
 
 
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