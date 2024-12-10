https://ria.ru/20241210/moshenniki-1988451654.html
Путин пообещал обратить внимание ГП на звонки мошенников с Украины
Путин пообещал обратить внимание ГП на звонки мошенников с Украины - РИА Новости, 10.12.2024
Путин пообещал обратить внимание ГП на звонки мошенников с Украины
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:01
2024-12-10T17:01
2024-12-10T17:08
украина
генеральная прокуратура рф
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему мошеннических звонков с Украины."Значит, что касается граждан, находящихся под воздействием: ну конечно, обязательно, и еще раз обращу на это внимание Генпрокуратуры и всех правоохранительных и регулирующих органов. Обязательно укажу на эту проблему еще раз", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, генеральная прокуратура рф, технологии, владимир путин
Украина, Генеральная прокуратура РФ, Технологии, Владимир Путин
Путин пообещал обратить внимание ГП на звонки мошенников с Украины
Путин на СПЧ пообещал обратить внимание ГП РФ на звонки мошенников с Украины