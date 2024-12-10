https://ria.ru/20241210/moldaviya-1988515407.html

Санду обвинили в игнорировании газовой проблемы

Санду обвинили в игнорировании газовой проблемы - РИА Новости, 10.12.2024

Санду обвинили в игнорировании газовой проблемы

Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) политолог Андрей Сафонов обвинил президента Майю Санду в игнорировании... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T22:32

2024-12-10T22:32

2024-12-10T23:26

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ТИРАСПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) политолог Андрей Сафонов обвинил президента Майю Санду в игнорировании газовой проблемы. Украинские власти ранее заявили, что не собираются с 1 января продолжать транзит через свою территорию российского природного газа. В случае прекращения транзита "Газпрому" будет сложно обеспечить поставку газа в ПМР, что отразится на работе Молдавской ГРЭС, покрывающей 80% потребности Молдавии в электроэнергии. Власти ПМР намерены ввести режим чрезвычайного экономического положения. "Майе Санду было бы разумно самой поехать в Москву и Киев решать газовые вопросы. Всё меньше времени остаётся до Нового года, а решение газового вопроса для Молдовы, если верить открытым источникам, не найдено. Казалось бы, только ленивый не отметился своими высказываниями на эту тему. Но один (точнее, одна) упорно молчит. Как будто происходящее его (её) не касается. Это – президент Молдовы Майя Санду", - - написал Сафонов на своей странице в соцсети Facebook*. Он напомнил, что ранее её (Санду) спросили об этом на пресс-конференции, но она, услышав вопрос, поспешила уйти за кулисы. "Так вот: не пора ли ей лично отправиться в Москву и Киев для того, чтобы попросить Россию продолжить поставки газа, а Украину – не препятствовать этому? Заодно она могла бы лично познакомиться с Владимиром Путиным, чего она упорно избегает свыше 4-х лет? С украинским коллегой Владимиром Зеленским она уже знакома", - отметил депутат. По его мнению, крайне малый шанс на то, что она (Санду) задумывает нечто похожее, так как впереди – парламентские выборы в Молдавии, и лидеру правящей партии ПДС (то есть ей) выгодно было бы предстать в роли спасительницы Молдавии. "Но решится ли она на такой шаг? Сможет ли преодолеть своё неприятие России и её руководителей, да и всего СНГ, из которого она старательно отрывает Молдову? Как говорится, будем посмотреть. Но если госпожа президент желает проявить чувство ответственности, то сейчас – самое время", - подчеркнул Сафонов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская

https://ria.ru/20241210/sandu-1988465069.html

https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html

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