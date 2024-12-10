Кишинев не предлагал Тирасполю обсудить поставки газа
Глава МИД ПМР Игнатьев: Кишинев не предлагал Тирасполю обсудить поставки газа
Кишинев. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Кишинев не предлагал Тирасполю обсудить вопрос поставок газа и энергоснабжения и не инициировал создание рабочих групп, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Ни Олег Серебрян (вице-премьер по реинтеграции Молдавии - ред.), ни его предшественники не выходили с идеей о специальном обсуждении вопроса поставок газа и энергоснабжения в рамках переговорного процесса, не включали данную тему в повестку в последние несколько лет и не инициировали создание профильных экспертных (рабочих) групп", - сказал Игнатьев.
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Глава МИД ПМР добавил, что Олег Серебрян не поднимал газовую проблему 19 ноября на заседании представителей по политическим вопросам непризнанного Приднестровья и Молдавии. По его словам, это могут подтвердить посредники и наблюдатели, лично присутствовавшие на заседании.
"Видимо, на фоне назревающих проблем представители Республики Молдова пытаются как-то оправдать свое бездействие и неготовность к предметной работе с Приднестровьем. Но такие выдумки легко проверяются, хоть и оставляют неприятный осадок", - отметил Игнатьев.
Ранее глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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