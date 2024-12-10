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В Молдавии возобновились обыски по делу о подкупе избирателей - РИА Новости, 10.12.2024
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18:56 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/moldavija-1988486002.html
В Молдавии возобновились обыски по делу о подкупе избирателей
В Молдавии возобновились обыски по делу о подкупе избирателей - РИА Новости, 10.12.2024
В Молдавии возобновились обыски по делу о подкупе избирателей
Обыски по делу о подкупе избирателей на президентских выборах 2024 года продолжились во вторник на севере Молдавии, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:56
2024-12-10T18:56
в мире
молдавия
гагаузия
майя санду
александр стояногло
генеральная прокуратура рф
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КИШИНЕВ, 10 дек – РИА Новости. Обыски по делу о подкупе избирателей на президентских выборах 2024 года продолжились во вторник на севере Молдавии, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. После первого тура президентских выборов, который прошел 20 октября, глава республики Майя Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. В полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу были задержаны 28 человек. "Обыски по резонансному делу о подкупе избирателей продолжаются в населенных пунктах Единецкого района. По 18 адресам задержаны четверо человек. Согласно данным следствия, подозреваемые в качестве представителей ряда кандидатов в президенты, передали нескольким лицам от 1 до 3 тысяч леев ( от 53 до 165 долларов - ред.), чтобы убедить их проголосовать за определенных кандидатов. Также в рамках следственных мероприятий допрошены еще 7 человек", - отмечается в сообщении пресс-службы генпрокуратуры Молдавии. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20241110/moldaviya-1982976901.html
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, генеральная прокуратура рф
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло, Генеральная прокуратура РФ
В Молдавии возобновились обыски по делу о подкупе избирателей

На севере Молдавии продолжились обыски по делу о подкупе избирателей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИзбиратели голосуют во время второго тура на выборах президента Молдавии
Избиратели голосуют во время второго тура на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Избиратели голосуют во время второго тура на выборах президента Молдавии . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 дек – РИА Новости. Обыски по делу о подкупе избирателей на президентских выборах 2024 года продолжились во вторник на севере Молдавии, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.
Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. После первого тура президентских выборов, который прошел 20 октября, глава республики Майя Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. В полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу были задержаны 28 человек.
Логотип ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
В Молдавии вели слежку за тысячами граждан по делу о подкупе избирателей
10 ноября, 23:24
"Обыски по резонансному делу о подкупе избирателей продолжаются в населенных пунктах Единецкого района. По 18 адресам задержаны четверо человек. Согласно данным следствия, подозреваемые в качестве представителей ряда кандидатов в президенты, передали нескольким лицам от 1 до 3 тысяч леев ( от 53 до 165 долларов - ред.), чтобы убедить их проголосовать за определенных кандидатов. Также в рамках следственных мероприятий допрошены еще 7 человек", - отмечается в сообщении пресс-службы генпрокуратуры Молдавии.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Сотрудники полиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Молдавии задержали женщину, которая пыталась подкупить избирателей
3 ноября, 18:27
 
В миреМолдавияГагаузияМайя СандуАлександр СтояноглоГенеральная прокуратура РФ
 
 
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