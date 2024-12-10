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Молдавия получит оборудование для перехвата дронов в 2025 году - РИА Новости, 10.12.2024
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14:06 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/moldavija-1988372364.html
Молдавия получит оборудование для перехвата дронов в 2025 году
Молдавия получит оборудование для перехвата дронов в 2025 году - РИА Новости, 10.12.2024
Молдавия получит оборудование для перехвата дронов в 2025 году
Молдавия получит в 2025 году от Европейского союза оборудование для перехвата дронов, заявил во вторник посол ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс в эфире радио... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:06
2024-12-10T14:06
в мире
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кишинев
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КИШИНЕВ, 10 дек — РИА Новости. Молдавия получит в 2025 году от Европейского союза оборудование для перехвата дронов, заявил во вторник посол ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс в эфире радио "Молдова". Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый сообщил журналистам, что приобретенный в конце прошлого года радар функционирует, однако его мощности недостаточны для обнаружения беспилотников. С начала военной спецоперации на Украине на территории Молдовы неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались в районах Каушаны, Криуляны, Рышканы, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств какой из сторон военного конфликта принадлежали дроны. "ЕС, как и обещал, предоставит поддержку Молдавии. Оборудование по перехвату дронов поступит республику не раньше 2025 года, оно поможет предотвратить ситуации, когда дроны нарушают воздушное пространство страны", — сказал Мажейкс в эфире радио "Молдова". Мажейкс напомнил, что за последние три года ЕС поддерживал вооруженные силы Молдавии, предоставляя нелетальное оборудование. Национальная армия Молдавии 20 декабря получила от Франции радар GM 200 для наблюдения за воздушным пространством, он обошелся примерно в 14 миллионов евро. Власти страны надеются приобрести еще один радар за 20 миллионов долларов до середины 2025 года, чтобы следить за нарушениями воздушного пространства. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20241110/bespilotnik-1982958008.html
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в мире, молдавия, кишинев, украина, майя санду, евросоюз, нато
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Майя Санду, Евросоюз, НАТО
Молдавия получит оборудование для перехвата дронов в 2025 году

Посол ЕС Мажейкс: Молдавия получит оборудование для перехвата дронов в 2025 году

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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КИШИНЕВ, 10 дек — РИА Новости. Молдавия получит в 2025 году от Европейского союза оборудование для перехвата дронов, заявил во вторник посол ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс в эфире радио "Молдова".
Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый сообщил журналистам, что приобретенный в конце прошлого года радар функционирует, однако его мощности недостаточны для обнаружения беспилотников. С начала военной спецоперации на Украине на территории Молдовы неоднократно обнаруживали обломки беспилотников. Такие случаи фиксировались в районах Каушаны, Криуляны, Рышканы, а также в Кишиневе, однако компетентные органы не представили доказательств какой из сторон военного конфликта принадлежали дроны.
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"ЕС, как и обещал, предоставит поддержку Молдавии. Оборудование по перехвату дронов поступит республику не раньше 2025 года, оно поможет предотвратить ситуации, когда дроны нарушают воздушное пространство страны", — сказал Мажейкс в эфире радио "Молдова".
Мажейкс напомнил, что за последние три года ЕС поддерживал вооруженные силы Молдавии, предоставляя нелетальное оборудование.
Национальная армия Молдавии 20 декабря получила от Франции радар GM 200 для наблюдения за воздушным пространством, он обошелся примерно в 14 миллионов евро. Власти страны надеются приобрести еще один радар за 20 миллионов долларов до середины 2025 года, чтобы следить за нарушениями воздушного пространства.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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