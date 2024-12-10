https://ria.ru/20241210/moldavija-1988303215.html

Глава МИД ПМР заявил, что Молдавия обирает Приднестровье

Глава МИД ПМР заявил, что Молдавия обирает Приднестровье - РИА Новости, 10.12.2024

Глава МИД ПМР заявил, что Молдавия обирает Приднестровье

Молдавия обирает Приднестровье, засматривается на приднестровские ресурсы и предприятия, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T05:38

2024-12-10T05:38

2024-12-10T05:41

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ТИРАСПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Молдавия обирает Приднестровье, засматривается на приднестровские ресурсы и предприятия, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Молдова уже обирает Приднестровье, будет расширять поборы и при этом засматривается на приднестровские ресурсы и предприятия", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР отметил, что в Тирасполе обратили внимание на заявление в СМИ вице-премьера по реинтеграции Молдавии Олега Серебряна о том, что реинтеграция Приднестровья будет стоить примерно миллиард долларов США. "Рассуждения о молдо-приднестровском конфликте в рамках логики "калькулятора" лишь означают отсутствие реального понимания сущности этой комплексной проблемы, а значит, и неспособность и неготовность ее решать в ответственном и адекватном русле… Похоже, Кишинёву становится всё сложнее привлекать внешние ресурсы, раз главный переговорщик от Республики Молдова принялся спекулировать на теме финансовой "стоимости" урегулирования", - отметил Игнатьев. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20241108/krasnoselskiy-1982578998.html

https://ria.ru/20241209/pridnestrove-1988221757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев