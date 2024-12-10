Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД ПМР заявил, что Молдавия обирает Приднестровье - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:38 10.12.2024 (обновлено: 05:41 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/moldavija-1988303215.html
Глава МИД ПМР заявил, что Молдавия обирает Приднестровье
Глава МИД ПМР заявил, что Молдавия обирает Приднестровье - РИА Новости, 10.12.2024
Глава МИД ПМР заявил, что Молдавия обирает Приднестровье
Молдавия обирает Приднестровье, засматривается на приднестровские ресурсы и предприятия, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T05:38
2024-12-10T05:41
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
виталий игнатьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904311341_0:35:901:542_1920x0_80_0_0_ed874c690ac4988c167577a320f3b678.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Молдавия обирает Приднестровье, засматривается на приднестровские ресурсы и предприятия, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Молдова уже обирает Приднестровье, будет расширять поборы и при этом засматривается на приднестровские ресурсы и предприятия", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР отметил, что в Тирасполе обратили внимание на заявление в СМИ вице-премьера по реинтеграции Молдавии Олега Серебряна о том, что реинтеграция Приднестровья будет стоить примерно миллиард долларов США. "Рассуждения о молдо-приднестровском конфликте в рамках логики "калькулятора" лишь означают отсутствие реального понимания сущности этой комплексной проблемы, а значит, и неспособность и неготовность ее решать в ответственном и адекватном русле… Похоже, Кишинёву становится всё сложнее привлекать внешние ресурсы, раз главный переговорщик от Республики Молдова принялся спекулировать на теме финансовой "стоимости" урегулирования", - отметил Игнатьев. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20241108/krasnoselskiy-1982578998.html
https://ria.ru/20241209/pridnestrove-1988221757.html
молдавия
кишинев
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904311341_153:0:901:561_1920x0_80_0_0_e8c0dccd452867e606ddd9f3c37afe53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Виталий Игнатьев
Глава МИД ПМР заявил, что Молдавия обирает Приднестровье

Глава МИД Приднестровья Игнатьев: Молдавия засматривается на ресурсы республики

© Министерство иностранных дел ПМРМинистр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев
Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Министерство иностранных дел ПМР
Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Молдавия обирает Приднестровье, засматривается на приднестровские ресурсы и предприятия, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Молдова уже обирает Приднестровье, будет расширять поборы и при этом засматривается на приднестровские ресурсы и предприятия", - сказал Игнатьев.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Глава ПМР: промышленный потенциал Приднестровья пострадал из-за Молдавии
8 ноября, 07:24
Глава МИД ПМР отметил, что в Тирасполе обратили внимание на заявление в СМИ вице-премьера по реинтеграции Молдавии Олега Серебряна о том, что реинтеграция Приднестровья будет стоить примерно миллиард долларов США.
"Рассуждения о молдо-приднестровском конфликте в рамках логики "калькулятора" лишь означают отсутствие реального понимания сущности этой комплексной проблемы, а значит, и неспособность и неготовность ее решать в ответственном и адекватном русле… Похоже, Кишинёву становится всё сложнее привлекать внешние ресурсы, раз главный переговорщик от Республики Молдова принялся спекулировать на теме финансовой "стоимости" урегулирования", - отметил Игнатьев.
С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение
9 декабря, 17:32
 
В миреМолдавияКишиневТираспольВиталий Игнатьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала