https://ria.ru/20241210/mishustin-1988408889.html

Мишустин предложил провести инвентаризацию памятников культуры

Мишустин предложил провести инвентаризацию памятников культуры - РИА Новости, 10.12.2024

Мишустин предложил провести инвентаризацию памятников культуры

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил провести инвентаризацию объектов культурного наследия. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:08

2024-12-10T15:08

2024-12-10T15:17

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил провести инвентаризацию объектов культурного наследия. "Мы должны в первую очередь провести инвентаризацию тех (объектов культурного наследия - ред.) из них, которые включены в соответствующий государственный реестр, затем выстроить их по приоритетам для вовлечения в хозяйственный оборот", - сказал он на стратегической сессии "Сохранение объектов культурного наследия народов РФ". Мишустин подчеркнул, что эта мера позволит точно определить, сколько финансовых средств, специалистов и времени понадобится, чтобы привести памятники в надлежащее состояние. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию уделил вопросу сохранения объектов культурного наследия особое внимание и поручил проанализировать нормативную базу в сфере охраны и использования таких объектов, устранить избыточные и противоречивые требования.Глава правительства РФ добавил, что кабмин создает условия для привлечения инвесторов к работе по сохранению памятников и для этого совершенствуют меры государственной помощи, в том числе пилотный проект, который запущен в восьми субъектах РФ - Забайкальском крае, Нижегородской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Ярославской и Новгородской областях."Инвестор получает заем по льготной ставке, чтобы уменьшить свои расходы на реставрацию. После их завершения он сможет стать правообладателем объекта, но только при соблюдении обязанности по его использованию и надлежащему содержанию", - сказал Мишустин и выразил надежду, что эта мера будет эффективной и востребованной.

https://realty.ria.ru/20241209/matvienko-1988190965.html

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россия, михаил мишустин, владимир путин