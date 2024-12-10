https://ria.ru/20241210/mishustin-1988408889.html
Мишустин предложил провести инвентаризацию памятников культуры
Мишустин предложил провести инвентаризацию памятников культуры - РИА Новости, 10.12.2024
Мишустин предложил провести инвентаризацию памятников культуры
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил провести инвентаризацию объектов культурного наследия. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:08
2024-12-10T15:08
2024-12-10T15:17
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил провести инвентаризацию объектов культурного наследия. "Мы должны в первую очередь провести инвентаризацию тех (объектов культурного наследия - ред.) из них, которые включены в соответствующий государственный реестр, затем выстроить их по приоритетам для вовлечения в хозяйственный оборот", - сказал он на стратегической сессии "Сохранение объектов культурного наследия народов РФ". Мишустин подчеркнул, что эта мера позволит точно определить, сколько финансовых средств, специалистов и времени понадобится, чтобы привести памятники в надлежащее состояние. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию уделил вопросу сохранения объектов культурного наследия особое внимание и поручил проанализировать нормативную базу в сфере охраны и использования таких объектов, устранить избыточные и противоречивые требования.Глава правительства РФ добавил, что кабмин создает условия для привлечения инвесторов к работе по сохранению памятников и для этого совершенствуют меры государственной помощи, в том числе пилотный проект, который запущен в восьми субъектах РФ - Забайкальском крае, Нижегородской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Ярославской и Новгородской областях."Инвестор получает заем по льготной ставке, чтобы уменьшить свои расходы на реставрацию. После их завершения он сможет стать правообладателем объекта, но только при соблюдении обязанности по его использованию и надлежащему содержанию", - сказал Мишустин и выразил надежду, что эта мера будет эффективной и востребованной.
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россия, михаил мишустин, владимир путин
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин предложил провести инвентаризацию памятников культуры
Мишустин предложил провести инвентаризацию объектов культурного наследия
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил провести инвентаризацию объектов культурного наследия.
"Мы должны в первую очередь провести инвентаризацию тех (объектов культурного наследия - ред.) из них, которые включены в соответствующий государственный реестр, затем выстроить их по приоритетам для вовлечения в хозяйственный оборот", - сказал он на стратегической сессии "Сохранение объектов культурного наследия народов РФ".
Мишустин подчеркнул, что эта мера позволит точно определить, сколько финансовых средств, специалистов и времени понадобится, чтобы привести памятники в надлежащее состояние. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию уделил вопросу сохранения объектов культурного наследия особое внимание и поручил проанализировать нормативную базу в сфере охраны и использования таких объектов, устранить избыточные и противоречивые требования.
Глава правительства РФ добавил, что кабмин создает условия для привлечения инвесторов к работе по сохранению памятников и для этого совершенствуют меры государственной помощи, в том числе пилотный проект, который запущен в восьми субъектах РФ - Забайкальском крае, Нижегородской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Ярославской и Новгородской областях.
"Инвестор получает заем по льготной ставке, чтобы уменьшить свои расходы на реставрацию. После их завершения он сможет стать правообладателем объекта, но только при соблюдении обязанности по его использованию и надлежащему содержанию", - сказал Мишустин и выразил надежду, что эта мера будет эффективной и востребованной.