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Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ
Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 10.12.2024
Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета в Москве 12 и 13 декабря, сообщила... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T00:56
2024-12-10T00:56
2024-12-10T00:56
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета в Москве 12 и 13 декабря, сообщила пресс-служба кабмина России. "Двенадцатого-тринадцатого декабря 2024 года в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета", - сказано в сообщении от пресс-службы кабмина. Отмечается, что заседание Совета глав правительств СНГ пройдет под председательством российского премьера. Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, михаил мишустин, снг, в мире
Россия, Москва, Михаил Мишустин, СНГ, В мире
Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ
Премьер Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и ЕАЭС