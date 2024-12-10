https://ria.ru/20241210/mishustin-1988292452.html

Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ

Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 10.12.2024

Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета в Москве 12 и 13 декабря, сообщила... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T00:56

2024-12-10T00:56

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета в Москве 12 и 13 декабря, сообщила пресс-служба кабмина России. "Двенадцатого-тринадцатого декабря 2024 года в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета", - сказано в сообщении от пресс-службы кабмина. Отмечается, что заседание Совета глав правительств СНГ пройдет под председательством российского премьера. Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий.

https://ria.ru/20241210/eaes-1988289867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, михаил мишустин, снг, в мире