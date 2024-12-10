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Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 10.12.2024
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00:56 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/mishustin-1988292452.html
Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ
Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 10.12.2024
Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета в Москве 12 и 13 декабря, сообщила... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T00:56
2024-12-10T00:56
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михаил мишустин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета в Москве 12 и 13 декабря, сообщила пресс-служба кабмина России. "Двенадцатого-тринадцатого декабря 2024 года в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета", - сказано в сообщении от пресс-службы кабмина. Отмечается, что заседание Совета глав правительств СНГ пройдет под председательством российского премьера. Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий.
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россия, москва, михаил мишустин, снг, в мире
Россия, Москва, Михаил Мишустин, СНГ, В мире
Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ

Премьер Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и ЕАЭС

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправсовета в Москве 12 и 13 декабря, сообщила пресс-служба кабмина России.
"Двенадцатого-тринадцатого декабря 2024 года в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета", - сказано в сообщении от пресс-службы кабмина.
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Отмечается, что заседание Совета глав правительств СНГ пройдет под председательством российского премьера.
Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий.
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