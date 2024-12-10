Рейтинг@Mail.ru
Заседание группы "Россия - исламский мир" пройдет в Малайзии - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
21:22 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/minnikhanov-1988510444.html
Заседание группы "Россия - исламский мир" пройдет в Малайзии
Заседание группы "Россия - исламский мир" пройдет в Малайзии - РИА Новости, 10.12.2024
Заседание группы "Россия - исламский мир" пройдет в Малайзии
Заседание группы стратегического видения "Россия - исламский мир" по теме взаимодействия в эпоху формирующейся многополярности пройдет в среду в Куала-Лумпуре... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T21:22
2024-12-10T21:22
республика татарстан
рустам минниханов
малайзия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946636746_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_2382be72e8d399096818e2242ca35cd1.jpg
КАЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Заседание группы стратегического видения "Россия - исламский мир" по теме взаимодействия в эпоху формирующейся многополярности пройдет в среду в Куала-Лумпуре под председательством главы Татарстана Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба главы российского региона. Минниханов с 2014 года возглавляет группу стратегического видения "Россия - исламский мир" по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. "Завтра, 11 декабря, в Куала-Лумпуре под председательством Рустама Минниханова состоится выездное заседание группы стратегического видения "Россия - исламский мир". Ключевая тема - "Взаимодействие России и исламского мира в эпоху формирующейся многополярности", - говорится в сообщении. В заседании планируют принять участие порядка 200 человек. Помимо участников группы на заседании также будут представлены лидеры мусульманских сообществ стран БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского региона, профильные эксперты. Ранее в августе во время визита в Малайзию Минниханов обратился к премьер-министру страны с предложением провести выездное заседание группы в Куала-Лумпуре. Инициатива была поддержана руководством страны. Как отмечает пресс-служба, проведение заседания группы стратегического видения "Россия - исламский мир" в Малайзии имеет особый символизм. Именно здесь 20 лет назад прозвучало заявление президента РФ Владимира Путина о присоединении России к Организации Исламская конференция (позже переименована в Организацию исламского сотрудничества, ОИС) в качестве наблюдателя. Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил главу Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия - исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате, заседания проходят ежегодно. В группу входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946636746_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_7a3411e336526ca9b75a75384db2f64a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рустам минниханов, малайзия
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Малайзия
Заседание группы "Россия - исламский мир" пройдет в Малайзии

Минниханов: заседание группы "Россия - исламский мир" пройдет в Малайзии

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкРустам Минниханов
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
Перейти в медиабанк
Рустам Минниханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Заседание группы стратегического видения "Россия - исламский мир" по теме взаимодействия в эпоху формирующейся многополярности пройдет в среду в Куала-Лумпуре под председательством главы Татарстана Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Минниханов с 2014 года возглавляет группу стратегического видения "Россия - исламский мир" по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.
"Завтра, 11 декабря, в Куала-Лумпуре под председательством Рустама Минниханова состоится выездное заседание группы стратегического видения "Россия - исламский мир". Ключевая тема - "Взаимодействие России и исламского мира в эпоху формирующейся многополярности", - говорится в сообщении.
В заседании планируют принять участие порядка 200 человек. Помимо участников группы на заседании также будут представлены лидеры мусульманских сообществ стран БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского региона, профильные эксперты.
Ранее в августе во время визита в Малайзию Минниханов обратился к премьер-министру страны с предложением провести выездное заседание группы в Куала-Лумпуре. Инициатива была поддержана руководством страны.
Как отмечает пресс-служба, проведение заседания группы стратегического видения "Россия - исламский мир" в Малайзии имеет особый символизм. Именно здесь 20 лет назад прозвучало заявление президента РФ Владимира Путина о присоединении России к Организации Исламская конференция (позже переименована в Организацию исламского сотрудничества, ОИС) в качестве наблюдателя.
Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил главу Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия - исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате, заседания проходят ежегодно. В группу входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановМалайзия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала