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Заседание группы "Россия - исламский мир" пройдет в Малайзии

Заседание группы "Россия - исламский мир" пройдет в Малайзии - РИА Новости, 10.12.2024

Заседание группы "Россия - исламский мир" пройдет в Малайзии

Заседание группы стратегического видения "Россия - исламский мир" по теме взаимодействия в эпоху формирующейся многополярности пройдет в среду в Куала-Лумпуре... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T21:22

2024-12-10T21:22

2024-12-10T21:22

республика татарстан

рустам минниханов

малайзия

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КАЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Заседание группы стратегического видения "Россия - исламский мир" по теме взаимодействия в эпоху формирующейся многополярности пройдет в среду в Куала-Лумпуре под председательством главы Татарстана Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба главы российского региона. Минниханов с 2014 года возглавляет группу стратегического видения "Россия - исламский мир" по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. "Завтра, 11 декабря, в Куала-Лумпуре под председательством Рустама Минниханова состоится выездное заседание группы стратегического видения "Россия - исламский мир". Ключевая тема - "Взаимодействие России и исламского мира в эпоху формирующейся многополярности", - говорится в сообщении. В заседании планируют принять участие порядка 200 человек. Помимо участников группы на заседании также будут представлены лидеры мусульманских сообществ стран БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского региона, профильные эксперты. Ранее в августе во время визита в Малайзию Минниханов обратился к премьер-министру страны с предложением провести выездное заседание группы в Куала-Лумпуре. Инициатива была поддержана руководством страны. Как отмечает пресс-служба, проведение заседания группы стратегического видения "Россия - исламский мир" в Малайзии имеет особый символизм. Именно здесь 20 лет назад прозвучало заявление президента РФ Владимира Путина о присоединении России к Организации Исламская конференция (позже переименована в Организацию исламского сотрудничества, ОИС) в качестве наблюдателя. Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил главу Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия - исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате, заседания проходят ежегодно. В группу входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).

малайзия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рустам минниханов, малайзия