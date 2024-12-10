https://ria.ru/20241210/migranty-1988418696.html

Фадеев призвал обучать детей мигрантов русскому языку

Фадеев призвал обучать детей мигрантов русскому языку - РИА Новости, 10.12.2024

Фадеев призвал обучать детей мигрантов русскому языку

Необходимо создавать центры обучения русскому языку для детей мигрантов, заявил председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:37

2024-12-10T15:37

2024-12-10T15:48

владимир путин

общество

россия

валерий фадеев

госдума рф

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Необходимо создавать центры обучения русскому языку для детей мигрантов, заявил председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на заседании СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным."Необходимо создавать специальные центры обучения русскому языку, (для детей мигрантов - ред.), во всяком случае, если речь идет о российских гражданах. Где взять преподавателей? Кто за это будет платить? На эти вопросы надо найти ответы. И мы уже направили в Госдуму письмо с нашими предложениями по этому вопросу", - сказал Фадеев в ходе заседания.

https://ria.ru/20241203/migranty-1987091038.html

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владимир путин, общество, россия, валерий фадеев, госдума рф