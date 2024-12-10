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Фадеев призвал обучать детей мигрантов русскому языку - РИА Новости, 10.12.2024
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15:37 10.12.2024 (обновлено: 15:48 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/migranty-1988418696.html
Фадеев призвал обучать детей мигрантов русскому языку
Фадеев призвал обучать детей мигрантов русскому языку - РИА Новости, 10.12.2024
Фадеев призвал обучать детей мигрантов русскому языку
Необходимо создавать центры обучения русскому языку для детей мигрантов, заявил председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:37
2024-12-10T15:48
владимир путин
общество
россия
валерий фадеев
госдума рф
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Необходимо создавать центры обучения русскому языку для детей мигрантов, заявил председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на заседании СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным."Необходимо создавать специальные центры обучения русскому языку, (для детей мигрантов - ред.), во всяком случае, если речь идет о российских гражданах. Где взять преподавателей? Кто за это будет платить? На эти вопросы надо найти ответы. И мы уже направили в Госдуму письмо с нашими предложениями по этому вопросу", - сказал Фадеев в ходе заседания.
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владимир путин, общество, россия, валерий фадеев, госдума рф
Владимир Путин, Общество, Россия, Валерий Фадеев, Госдума РФ
Фадеев призвал обучать детей мигрантов русскому языку

Фадеев призвал создать центры обучения детей мигрантов русскому языку

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Необходимо создавать центры обучения русскому языку для детей мигрантов, заявил председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на заседании СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Необходимо создавать специальные центры обучения русскому языку, (для детей мигрантов - ред.), во всяком случае, если речь идет о российских гражданах. Где взять преподавателей? Кто за это будет платить? На эти вопросы надо найти ответы. И мы уже направили в Госдуму письмо с нашими предложениями по этому вопросу", - сказал Фадеев в ходе заседания.
Председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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Владимир ПутинОбществоРоссияВалерий ФадеевГосдума РФ
 
 
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