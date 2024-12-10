https://ria.ru/20241210/medveditsa-1988498397.html

Малайская медведица в Московском зоопарке начала есть мясное пюре

Малайская медведица в Московском зоопарке начала есть мясное пюре - РИА Новости, 10.12.2024

Малайская медведица в Московском зоопарке начала есть мясное пюре

Малайская медведица, недавно поселившаяся в Московском зоопарке, начала есть мясное пюре, так ее адаптируют к мясу, сообщил зоолог отдела "Млекопитающие"... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T19:39

2024-12-10T19:39

2024-12-10T19:54

малайзия

московский зоопарк

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Малайская медведица, недавно поселившаяся в Московском зоопарке, начала есть мясное пюре, так ее адаптируют к мясу, сообщил зоолог отдела "Млекопитающие" столичного зоосада Денис Кочатов. "Чтобы адаптировать медведицу к мясу постепенно, мы стали давать его вначале в форме пюре. Сначала ей было непривычно, потому что это - новый для неё вкус. Но затем она распробовала пюре и сейчас оно ей очень нравится. Из продуктов животного происхождения мы также начали давать ей вареные перепелиные яйца. Основной её рацион продолжают составлять фрукты и овощи. Мы постепенно переходим на свежие, а не приготовленные на пару продукты. Наша малышка очень любит сочные яблочки", - рассказал зоолог, его слова приводятся в Telegram-канале зоопарка. Отмечается, что малайские медведи относятся к всеядным животным. В природе они в основном едят растительную пищу, но в их рацион также входит около 10% пищи животного происхождения. Они питаются насекомыми и небольшими грызунами, ящерицами. Полугодовалую самку малайского медведя привезли из Малайзии в Московский зоопарк в конце октября в рамках природоохранной программы.

https://ria.ru/20241203/medveditsa-1987159398.html

малайзия

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Малайская медведица в Московском зоопарке Малайская медведица в Московском зоопарке 2024-12-10T19:39 true PT0M14S

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малайзия, московский зоопарк