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Маск похвалил сервис ИИ Grok за точность в оценке успехов российской армии - РИА Новости, 10.12.2024
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16:47 10.12.2024 (обновлено: 16:55 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/mask-1988446302.html
Маск похвалил сервис ИИ Grok за точность в оценке успехов российской армии
Маск похвалил сервис ИИ Grok за точность в оценке успехов российской армии - РИА Новости, 10.12.2024
Маск похвалил сервис ИИ Grok за точность в оценке успехов российской армии
Американский предприниматель Илон Маск похвалил сервис искусственного интеллекта Grok своей компании xAI за точность, получив ответ об успехах наступления сил... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:47
2024-12-10T16:55
в мире
технологии
россия
украина
нью-йорк (город)
илон маск
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск похвалил сервис искусственного интеллекта Grok своей компании xAI за точность, получив ответ об успехах наступления сил РФ. Британская газета Guardian 4 декабря сообщала, что ноябрь 2024 года стал худшим для Украины в конфликте почти за два года - за этот месяц киевский режим потерял территорию размером с Нью-Йорк, один из крупнейших городов мира. "Вы можете задать Grok вопросы о любых нынешних событиях и получить точный ответ с таким количеством подробностей, с каким вы пожелаете", - написал Маск в соцсети X. К сообщению американский предприниматель приложил ответ Grok на вопрос "Каких территориальных успехов добилась Россия за последние две недели?". Сервис ИИ с опорой на ряд веб-страниц и данных из соцсетей ответил, что силы РФ значительно продвинулись на ряде направлений за последние несколько недель. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. Сервис доступен подписчикам Premium+ соцсети X в США, Великобритании и странах Европы. В марте xAI открыла исходный код Grok.
https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988314672.html
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в мире, технологии, россия, украина, нью-йорк (город), илон маск
В мире, Технологии, Россия, Украина, Нью-Йорк (город), Илон Маск
Маск похвалил сервис ИИ Grok за точность в оценке успехов российской армии

Маск похвалил ИИ Grok за точность после ответа об успехах наступления сил России

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск похвалил сервис искусственного интеллекта Grok своей компании xAI за точность, получив ответ об успехах наступления сил РФ.
Британская газета Guardian 4 декабря сообщала, что ноябрь 2024 года стал худшим для Украины в конфликте почти за два года - за этот месяц киевский режим потерял территорию размером с Нью-Йорк, один из крупнейших городов мира.
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"Вы можете задать Grok вопросы о любых нынешних событиях и получить точный ответ с таким количеством подробностей, с каким вы пожелаете", - написал Маск в соцсети X.
К сообщению американский предприниматель приложил ответ Grok на вопрос "Каких территориальных успехов добилась Россия за последние две недели?". Сервис ИИ с опорой на ряд веб-страниц и данных из соцсетей ответил, что силы РФ значительно продвинулись на ряде направлений за последние несколько недель.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. Сервис доступен подписчикам Premium+ соцсети X в США, Великобритании и странах Европы. В марте xAI открыла исходный код Grok.
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В миреТехнологииРоссияУкраинаНью-Йорк (город)Илон Маск
 
 
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