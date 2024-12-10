https://ria.ru/20241210/mask-1988446302.html

Маск похвалил сервис ИИ Grok за точность в оценке успехов российской армии

Маск похвалил сервис ИИ Grok за точность в оценке успехов российской армии - РИА Новости, 10.12.2024

Маск похвалил сервис ИИ Grok за точность в оценке успехов российской армии

Американский предприниматель Илон Маск похвалил сервис искусственного интеллекта Grok своей компании xAI за точность, получив ответ об успехах наступления сил... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:47

2024-12-10T16:47

2024-12-10T16:55

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украина

нью-йорк (город)

илон маск

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск похвалил сервис искусственного интеллекта Grok своей компании xAI за точность, получив ответ об успехах наступления сил РФ. Британская газета Guardian 4 декабря сообщала, что ноябрь 2024 года стал худшим для Украины в конфликте почти за два года - за этот месяц киевский режим потерял территорию размером с Нью-Йорк, один из крупнейших городов мира. "Вы можете задать Grok вопросы о любых нынешних событиях и получить точный ответ с таким количеством подробностей, с каким вы пожелаете", - написал Маск в соцсети X. К сообщению американский предприниматель приложил ответ Grok на вопрос "Каких территориальных успехов добилась Россия за последние две недели?". Сервис ИИ с опорой на ряд веб-страниц и данных из соцсетей ответил, что силы РФ значительно продвинулись на ряде направлений за последние несколько недель. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. Сервис доступен подписчикам Premium+ соцсети X в США, Великобритании и странах Европы. В марте xAI открыла исходный код Grok.

https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988314672.html

https://ria.ru/20241209/mask-1988272999.html

россия

украина

нью-йорк (город)

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в мире, технологии, россия, украина, нью-йорк (город), илон маск