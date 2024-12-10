https://ria.ru/20241210/manturov-1988412541.html

Мантуров рассказал об открытии технопарков в Узбекистане при участии России

Мантуров рассказал об открытии технопарков в Узбекистане при участии России - РИА Новости, 10.12.2024

Мантуров рассказал об открытии технопарков в Узбекистане при участии России

Открытие двух индустриальных парков при участии России в Навоийской и Бухарской областях Узбекистана ожидается в ближайшее время, заявил первый вице-премьер РФ... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:19

2024-12-10T15:19

2024-12-10T15:19

россия

узбекистан

бухарская область

денис мантуров

в мире

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Открытие двух индустриальных парков при участии России в Навоийской и Бухарской областях Узбекистана ожидается в ближайшее время, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы не раз отмечали положительную практику создания в Узбекистане совместных индустриальных парков. Среди очевидных преимуществ такого формата кооперации - набор налоговых преференций и наличие готовой инфраструктуры. В дополнение к уже функционирующим площадкам в Чирчике и Джизаке в ближайшее время запустим еще две - в Навоийской и Бухарской областях", - сказал он в рамках 25-го заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству между РФ и Узбекистаном. Яркими примерами кооперации России и Узбекистана являются запуск производств химических средств защиты растений в Самаркандской области и стекловолокна в городе Нукус. "Нам необходимо множить такие инициативы. Тем более что интерес к расширению партнерства только растет. Об этом можно судить по количеству и качеству участников ежегодной выставки "Иннопром. Центральная Азия". Активную поддержку бизнесу оказывают российские институты развития. У них в работе находится ряд крупных инфраструктурных проектов в таких отраслях, как металлургия, химия и горнодобывающая промышленность", - отметил Мантуров.

https://ria.ru/20240526/proizvodstva-1948412262.html

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россия, узбекистан, бухарская область, денис мантуров, в мире