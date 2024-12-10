https://ria.ru/20241210/manturov-1988326034.html

Мантуров рассказал о господдержке автопроизводителей

Мантуров рассказал о господдержке автопроизводителей - РИА Новости, 10.12.2024

Мантуров рассказал о господдержке автопроизводителей

Государственная поддержка является для автопроизводителей демпфером, который не допускает роста цен на машины в России, заявил РИА Новости первый вице-премьер... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T10:16

2024-12-10T10:16

2024-12-10T10:16

экономика

россия

денис мантуров

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Государственная поддержка является для автопроизводителей демпфером, который не допускает роста цен на машины в России, заявил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Ранее Мантуров сообщил агентству, что инфляция не дает снизиться ценам на автомобили в России, но они могут быть более стабильными. "Производители, имея государственную поддержку, они, собственно, и обеспечивают тот демпфер, чтобы не допускать резкого повышения цен", - сказал Мантуров.

https://ria.ru/20240905/senator-1970913178.html

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2024

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экономика, россия, денис мантуров