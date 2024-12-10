https://ria.ru/20241210/manturov-1988326034.html
Мантуров рассказал о господдержке автопроизводителей
Мантуров рассказал о господдержке автопроизводителей - РИА Новости, 10.12.2024
Мантуров рассказал о господдержке автопроизводителей
Государственная поддержка является для автопроизводителей демпфером, который не допускает роста цен на машины в России, заявил РИА Новости первый вице-премьер... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:16
2024-12-10T10:16
2024-12-10T10:16
экономика
россия
денис мантуров
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Государственная поддержка является для автопроизводителей демпфером, который не допускает роста цен на машины в России, заявил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Ранее Мантуров сообщил агентству, что инфляция не дает снизиться ценам на автомобили в России, но они могут быть более стабильными. "Производители, имея государственную поддержку, они, собственно, и обеспечивают тот демпфер, чтобы не допускать резкого повышения цен", - сказал Мантуров.
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экономика, россия, денис мантуров
Экономика, Россия, Денис Мантуров
Мантуров рассказал о господдержке автопроизводителей
Мантуров: господдержка не допускает роста цен на автомобили в России