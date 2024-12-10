https://ria.ru/20241210/magistrali-1988490552.html

БАМ и Транссиб: новая молодость легендарных магистралей

БАМ и Транссиб: новая молодость легендарных магистралей - РИА Новости, 10.12.2024

БАМ и Транссиб: новая молодость легендарных магистралей

В этом году страна отмечает 50-летие Байкало-Амурской магистрали – важнейшей транспортной артерии. Вместе с Транссибирской магистралью она составляет Восточный... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T20:51

2024-12-10T20:51

2024-12-10T20:51

россия

дальний восток

тында

владимир путин

андрей макаров

восточно-сибирская железная дорога

ржд

транссибирская магистраль

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В этом году страна отмечает 50-летие Байкало-Амурской магистрали – важнейшей транспортной артерии. Вместе с Транссибирской магистралью она составляет Восточный полигон железных дорог, второй этап модернизации которого будет завершен в конце этого года."Мы запускаем очередной, уже третий по счету, этап развития БАМа и Транссиба, повышаем пропускную способность Восточного полигона железных дорог. Такое стратегическое решение принято", - сообщил президент РФ Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали.Развитие Восточного полигона – одна из задач национального проекта "Модернизация транспортной инфраструктуры". С 2013 года провозная способность полигона увеличилась почти в два раза, к концу года она составит 180 миллионов тонн грузов."За шесть лет реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мы нарастили объём работ по Восточному полигону железных дорог. Провозные способности БАМа и Транссиба – наших опорных магистралей – существенно увеличились", - сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Как все начиналосьБайкало-Амурская магистраль – одна из крупнейших железных дорог в мире, общая протяженность которой от Тайшета (на западе) до Советской Гавани (на востоке) составляет 4287 километров. При этом БАМ построен в экстремально сложных природных и погодных условиях. Так, железная дорога пересекает семь горных хребтов, а 30 километров путей проходят в тоннелях.Важность БАМа состоит не столько в доставке товаров внутри страны. Это еще и ворота России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, когда продукция по железной дороге направляется в порты Дальнего Востока, а оттуда морем уходит в другие страны.23 апреля 1974 года на заседании XVII съезда ВЛКСМ Байкало-Амурская магистраль объявлена Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.Первый молодежный отряд был отправлен на БАМ уже 27 апреля. За десять лет, с 1974 по 1984 годы, в строительстве магистрали было задействовано более 2 миллионов человек. Из них свыше 70% составляла молодежь – люди в возрасте до 30 лет.БАМ строили комсомольцы из всех союзных республик, что нашло отражение во внешнем облике станций и топонимике. Так, город Тында (неофициальную столицу БАМа) строили комсомольцы из Москвы, и здесь есть улица Красная Пресня и парк Сокольники."БАМ строили десятки тысяч добровольцев. Вклад и шофера, и машиниста бульдозера, и лаборанта, и врача, и руководителей, и инженеров строительно-монтажных поездов был важен в строительстве магистрали", - сообщил кандидат исторических наук, директор музея истории Восточно-Сибирской железной дороги Александр Хобта.Он добавил, что в строительстве и проектировании БАМа были задействованы многие проектные институты нашей страны. Трудом проектировщиков, инженеров, техников, рабочих в 1989 году завершилось строительство БАМа — грандиозной стройки Советского Союза."По размаху строительства, по введенным в действие людским и материальным ресурсам, по сложности в решении технических проблем сооружение Байкало-Амурской магистрали явилось делом уникальным, не знавшим аналогов в мировой практике", - сказал Александр Хобта.Вторая жизнь великой стройкиВеликая стройка СССР сейчас получила вторую жизнь. По нацпроекту "Модернизация транспортной инфраструктуры" на магистрали происходит расширение "узких" мест, прокладывают вторые пути, проводят электрификацию, возводятся новые станции, перегоны и тоннели.Так, в 2021 году был открыт важнейший объект программы модернизации Восточного полигона – новый Байкальский тоннель на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Его протяженность составляет 6,68 километра, а ширина – 10,2 метра. В настоящее время этот тоннель – одно из крупнейших искусственных сооружений России. После запуска нового тоннеля провозная способность участка Дельбичинда – Дабан увеличилась в 2,5 раза – с 13,2 миллиона тонн до 32,4 миллиона тонн грузов в год.Модернизация БАМа ускорит развитие территорий Восточной Сибири, и Дальнего Востока, обеспечит новые рабочие места, способствует формированию спроса на продукцию металлургии, машиностроения, строительной отрасли и увеличению экспортно-импортного грузооборота со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.В 2023 году завершилась модернизация и введение во временную эксплуатацию более чем 140 объектов на Восточном полигоне (БАМ и Транссиб), среди которых дополнительные пути, мостовые переходы, тоннели, реконструированные станции.Президент подчеркнул, что на горизонте десяти лет объем перевозок по всему Восточному полигону (БАМ и Транссиб) должен вырасти до 270 миллионов тонн в год."Это позволит более широко осваивать природные ресурсы в зоне притяжения БАМа и Транссиба, станет мощным импульсом для открытия промышленных комплексов, создания современных рабочих мест, развития социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке", - отметил Путин.Что происходит на Восточном полигоне сейчас?В этом году завершается II этап модернизации Восточного полигона. До конца 2024 года железнодорожники построят 817 километров пути и 589 искусственных сооружений, смонтируют 377 километров контактной сети, проложат 4,5 тысяч километров линий для систем управления движением, отсыпят 17 миллионов кубометров земляного полотна. В пиковое время на восточные стройплощадки будет привлечено 33,5 тысяч человек и задействовано 7,8 тысяч единиц техники."С 2013 года, то есть с первого этапа реконструкции Восточного полигона, не считая реконструкции верхнего строения пути, на сегодняшний момент уже 3 тысячи перешагнули. У нас было порядка 2,4 тысячи километров на первом этапе. И у нас где-то около 2 тысяч на втором", - рассказал заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров.Например, уже завершена проходка однопутного Дуссе-Алиньского тоннеля в Хабаровском крае, начавшаяся в 2021 году. Новый тоннель располагается рядом с уже действующим. Ввиду особой плотности породы прокладывать его пришлось буровзрывным методом. Всего было использовано 200 тонн взрывчатки и извлечено порядка 150 тысяч кубометров горной породы. В скором времени по нему пойдут первые поезда.А 27 октября на БАМе железнодорожники уложили рекордное количество пути на одном перегоне за сутки – 8,1 км. Расстояние пройдено от станции Тында до разъезда Побожий в Амурской области. Предыдущий рекорд состоялся во время всесоюзного строительства первой ветки БАМа, когда строителям удалось за аналогичный период времени уложить 5,4 км путей.Развитие железнодорожной сети на востоке страны предусматривает рост провозной способности к концу 2024 года в 180 миллионов тонн различных грузов.Какие планы на будущее?20 апреля 2024 года был дан старт третьему этапу развития Восточного полигона."Задача теперь гораздо масштабнее, а именно: на всем протяжении БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути, по сути, ввести в строй более 300 инфраструктурных объектов, включая дублеры Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей, а также мост через Амур", - подчеркнул президент РФ Владимир Путин.Первый Северомуйский тоннель — самый протяженный в стране, его длина — более 15 километров, а первый Кодарский — самый высокогорный, он расположен на высоте 996 метров над уровнем моря.В рамках третьего этапа предстоит построить более 2 тысяч километров вторых путей и свыше 1,5 тысячи искусственных сооружений.В этом году нацпроект "Модернизация транспортной системы" заканчивает свое действие, но работа будет продолжена по новому - "Эффективная транспортная система", сейчас формируется ряд значимых показателей для развития отрасли. В частности, по итогам 2030 года планируется достижение провозной способности Восточного полигона железных дорог в объеме 210 млн тонн.Стройка для молодыхСегодня, как и 50 лет назад, к работе над строительством БАМа привлекаются в том числе молодые люди. Многие из них отправляются на стройку по примеру родителей, бабушек и дедушек – участников первых БАМовских комсомольских стройотрядов.В этом году на строительстве БАМа трудились более 3 тысяч участников молодежных стройотрядов из разных регионов России, ими было уложено 110 км путей. При подготовке к трудовому сезону студенты прошли бесплатное обучение по рабочим профессиям."Работа на таких масштабных и знаковых объектах для студентов профильных специальностей даёт возможность получения опыта в строительстве в реальных условиях. А работа в составе студенческих отрядов – это приобретение надпрофессиональных навыков: управленческих, работы в команде, стрессоустойчивости и многие другие‎", – поделился председатель правления Российских студенческих отрядов Михаил Киселев, его слова приводятся на сайте РСО.

https://ria.ru/20241205/putin-1987529661.html

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https://ria.ru/20241001/bam-1975751176.html

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россия, дальний восток, тында, владимир путин, андрей макаров, восточно-сибирская железная дорога, ржд, транссибирская магистраль, байкало-амурская магистраль