За гибель Стерджес ответственен Лондон, заявили в посольстве России
Посольство России: Лондон пытается спрятаться за завесой выдумок
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Власти Великобритании пытаются спрятаться за завесой антироссийских выдумок, осознавая свою ответственность за гибель своей гражданки Дон Стерджес в 2018 году, говорится в комментарии посольства России в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости.
Ранее в Великобритании прошли открытые слушания по делу о гибели Стерджес.
"Если в 2018 году инсценировка в Солсбери использовалась Лондоном только в рамках геополитических игрищ, то теперь её цинично используют еще и для отвлечения внимания от по-человечески важного вопроса, ради ответа на который якобы и запускалось это расследование, – что же случилось с Дон Стерджес. Складывается устойчивое впечатление, что британские власти, осознавая свою ответственность за судьбу собственной гражданки, пытаются спрятаться за завесой антироссийских выдумок", — заявили в посольстве.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года — через четыре месяца после отравления Скрипалей — британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули — выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД России направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим российским гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
Лавров прокомментировал информацию о судьбе Скрипалей
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