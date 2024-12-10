https://ria.ru/20241210/london-1988293143.html

За гибель Стерджес ответственен Лондон, заявили в посольстве России

За гибель Стерджес ответственен Лондон, заявили в посольстве России - РИА Новости, 10.12.2024

За гибель Стерджес ответственен Лондон, заявили в посольстве России

Власти Великобритании пытаются спрятаться за завесой антироссийских выдумок, осознавая свою ответственность за гибель своей гражданки Дон Стерджес в 2018 году,... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T01:10

2024-12-10T01:10

2024-12-10T04:44

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Власти Великобритании пытаются спрятаться за завесой антироссийских выдумок, осознавая свою ответственность за гибель своей гражданки Дон Стерджес в 2018 году, говорится в комментарии посольства России в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости. Ранее в Великобритании прошли открытые слушания по делу о гибели Стерджес. "Если в 2018 году инсценировка в Солсбери использовалась Лондоном только в рамках геополитических игрищ, то теперь её цинично используют еще и для отвлечения внимания от по-человечески важного вопроса, ради ответа на который якобы и запускалось это расследование, – что же случилось с Дон Стерджес. Складывается устойчивое впечатление, что британские власти, осознавая свою ответственность за судьбу собственной гражданки, пытаются спрятаться за завесой антироссийских выдумок", — заявили в посольстве. В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года — через четыре месяца после отравления Скрипалей — британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули — выжил. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД России направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим российским гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

https://ria.ru/20241020/rossija-1978975891.html

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987630681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, солсбери, лондон, сергей скрипаль, сергей лавров, главное разведывательное управление рф, скотленд-ярд, форин-офис