https://ria.ru/20241210/kotov-1988457004.html
Организатора ЛГБТ*-туров Котова* внесли в список террористов и экстремистов
Организатора ЛГБТ*-туров Котова* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 10.12.2024
Организатора ЛГБТ*-туров Котова* внесли в список террористов и экстремистов
Директор туристической фирмы Андрей Котов, обвиняемый в организации ЛГБТ*-туров, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:08
2024-12-10T17:08
2024-12-10T17:08
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Директор туристической фирмы Андрей Котов, обвиняемый в организации ЛГБТ*-туров, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.В отношении Котова московские следователи расследуют уголовное дело по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Мужчина арестован."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Котов Андрей Евгеньевич, 21.07.1976 г.р., г. Иваново", - говорится на сайте.По данным столичного главка СК РФ, фигурант и активные участники, поддерживающие взгляды и деятельность экстремистской организации, путем проведения поездок, публичных мероприятий и публикации изображений в интернете формировали у граждан ложное представление о закрепленном в Конституции РФ институте брака, а также осуществляли действия, направленные на подрыв традиционных семейных ценностей.В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Котов организовывал ЛГБТ*-туры через ООО Туристический клуб "Мен Тревел".Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Запрещенная на территории РФ экстремистская организация
https://ria.ru/20241210/rosfinmonitoring-1988447687.html
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Организатора ЛГБТ*-туров Котова* внесли в список террористов и экстремистов
Организатора ЛГБТ-туров из Москвы Котова внесли в список террористов
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Директор туристической фирмы Андрей Котов, обвиняемый в организации ЛГБТ*-туров, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
В отношении Котова московские следователи расследуют уголовное дело по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Мужчина арестован.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Котов Андрей Евгеньевич, 21.07.1976 г.р., г. Иваново", - говорится на сайте.
По данным столичного главка СК РФ, фигурант и активные участники, поддерживающие взгляды и деятельность экстремистской организации, путем проведения поездок, публичных мероприятий и публикации изображений в интернете формировали у граждан ложное представление о закрепленном в Конституции РФ институте брака, а также осуществляли действия, направленные на подрыв традиционных семейных ценностей.
В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Котов организовывал ЛГБТ*-туры через ООО Туристический клуб "Мен Тревел".
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга
, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Запрещенная на территории РФ экстремистская организация