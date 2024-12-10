https://ria.ru/20241210/kotov-1988457004.html

Организатора ЛГБТ*-туров Котова* внесли в список террористов и экстремистов

Организатора ЛГБТ*-туров Котова* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 10.12.2024

Организатора ЛГБТ*-туров Котова* внесли в список террористов и экстремистов

Директор туристической фирмы Андрей Котов, обвиняемый в организации ЛГБТ*-туров, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:08

2024-12-10T17:08

2024-12-10T17:08

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988453723_0:308:960:848_1920x0_80_0_0_8229f4d045706345de487215c51f4c5f.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Директор туристической фирмы Андрей Котов, обвиняемый в организации ЛГБТ*-туров, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.В отношении Котова московские следователи расследуют уголовное дело по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Мужчина арестован."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Котов Андрей Евгеньевич, 21.07.1976 г.р., г. Иваново", - говорится на сайте.По данным столичного главка СК РФ, фигурант и активные участники, поддерживающие взгляды и деятельность экстремистской организации, путем проведения поездок, публичных мероприятий и публикации изображений в интернете формировали у граждан ложное представление о закрепленном в Конституции РФ институте брака, а также осуществляли действия, направленные на подрыв традиционных семейных ценностей.В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Котов организовывал ЛГБТ*-туры через ООО Туристический клуб "Мен Тревел".Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Запрещенная на территории РФ экстремистская организация

https://ria.ru/20241210/rosfinmonitoring-1988447687.html

https://ria.ru/20241204/rosfinmonitoring-1987333702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)