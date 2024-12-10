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В Румынии на груди украинского уклониста обнаружили необычную находку - РИА Новости, 10.12.2024
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09:13 10.12.2024 (обновлено: 10:41 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/kot-1988317310.html
В Румынии на груди украинского уклониста обнаружили необычную находку
В Румынии на груди украинского уклониста обнаружили необычную находку - РИА Новости, 10.12.2024
В Румынии на груди украинского уклониста обнаружили необычную находку
Украинец Владислав Дуда, бежавший от мобилизации, выжил в горах Румынии благодаря своему котенку, пишет Associated Press. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:13
2024-12-10T10:41
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинец Владислав Дуда, бежавший от мобилизации, выжил в горах Румынии благодаря своему котенку, пишет Associated Press.Как сообщает агентство, спасатели вытащили промокшего и замерзшего 28-летнего мужчину из глубокого горного ущелья при минусовой температуре в области Марамуреш. После того как ему расстегнули куртку, они обнаружили маленького котенка, прижавшегося к груди украинца."Кот был теплым и согревал его, &lt;…&gt; так он спас ему жизнь", — отметил директор горноспасательной службы региона.Как рассказали спасатели, Дуда беспокоился только о благополучии своего котенка по кличке Персик."Единственный, о ком он заботится, — это кот. Он не заботится о себе", — сказали они.Согласно информации агентства, Владислав бежал с Украины, опасаясь призыва в армию. В горах он был близок к обморожению, но сейчас уже получает необходимую медицинскую помощь.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988314930.html
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в мире, румыния, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Румыния, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Румынии на груди украинского уклониста обнаружили необычную находку

AP: украинский уклонист выжил в горах Румынии благодаря котенку

© AP Photo / Hanna ArhirovaОфицеры Государственной пограничной службы Украины
Офицеры Государственной пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Офицеры Государственной пограничной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинец Владислав Дуда, бежавший от мобилизации, выжил в горах Румынии благодаря своему котенку, пишет Associated Press.
Как сообщает агентство, спасатели вытащили промокшего и замерзшего 28-летнего мужчину из глубокого горного ущелья при минусовой температуре в области Марамуреш. После того как ему расстегнули куртку, они обнаружили маленького котенка, прижавшегося к груди украинца.
© Фото : Salvamont Maramures Спасение украинца вместе со котенком Персиком в районе Карпат, Румыния
Спасение украинца вместе со котенком Персиком в районе Карпат, Румыния - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : Salvamont Maramures
Спасение украинца вместе со котенком Персиком в районе Карпат, Румыния
"Кот был теплым и согревал его, <…> так он спас ему жизнь", — отметил директор горноспасательной службы региона.
Как рассказали спасатели, Дуда беспокоился только о благополучии своего котенка по кличке Персик.
«
"Единственный, о ком он заботится, — это кот. Он не заботится о себе", — сказали они.
Согласно информации агентства, Владислав бежал с Украины, опасаясь призыва в армию. В горах он был близок к обморожению, но сейчас уже получает необходимую медицинскую помощь.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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