https://ria.ru/20241210/kot-1988317310.html

В Румынии на груди украинского уклониста обнаружили необычную находку

В Румынии на груди украинского уклониста обнаружили необычную находку - РИА Новости, 10.12.2024

В Румынии на груди украинского уклониста обнаружили необычную находку

Украинец Владислав Дуда, бежавший от мобилизации, выжил в горах Румынии благодаря своему котенку, пишет Associated Press. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T09:13

2024-12-10T09:13

2024-12-10T10:41

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинец Владислав Дуда, бежавший от мобилизации, выжил в горах Румынии благодаря своему котенку, пишет Associated Press.Как сообщает агентство, спасатели вытащили промокшего и замерзшего 28-летнего мужчину из глубокого горного ущелья при минусовой температуре в области Марамуреш. После того как ему расстегнули куртку, они обнаружили маленького котенка, прижавшегося к груди украинца."Кот был теплым и согревал его, <…> так он спас ему жизнь", — отметил директор горноспасательной службы региона.Как рассказали спасатели, Дуда беспокоился только о благополучии своего котенка по кличке Персик."Единственный, о ком он заботится, — это кот. Он не заботится о себе", — сказали они.Согласно информации агентства, Владислав бежал с Украины, опасаясь призыва в армию. В горах он был близок к обморожению, но сейчас уже получает необходимую медицинскую помощь.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241210/ukraina-1988314930.html

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