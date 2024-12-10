В Румынии на груди украинского уклониста обнаружили необычную находку
AP: украинский уклонист выжил в горах Румынии благодаря котенку
© AP Photo / Hanna ArhirovaОфицеры Государственной пограничной службы Украины
© AP Photo / Hanna Arhirova
Офицеры Государственной пограничной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинец Владислав Дуда, бежавший от мобилизации, выжил в горах Румынии благодаря своему котенку, пишет Associated Press.
Как сообщает агентство, спасатели вытащили промокшего и замерзшего 28-летнего мужчину из глубокого горного ущелья при минусовой температуре в области Марамуреш. После того как ему расстегнули куртку, они обнаружили маленького котенка, прижавшегося к груди украинца.
© Фото : Salvamont Maramures Спасение украинца вместе со котенком Персиком в районе Карпат, Румыния
© Фото : Salvamont Maramures
Спасение украинца вместе со котенком Персиком в районе Карпат, Румыния
"Кот был теплым и согревал его, <…> так он спас ему жизнь", — отметил директор горноспасательной службы региона.
Как рассказали спасатели, Дуда беспокоился только о благополучии своего котенка по кличке Персик.
«
"Единственный, о ком он заботится, — это кот. Он не заботится о себе", — сказали они.
Согласно информации агентства, Владислав бежал с Украины, опасаясь призыва в армию. В горах он был близок к обморожению, но сейчас уже получает необходимую медицинскую помощь.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.