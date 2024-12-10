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Глава спецназа Южной Кореи рассказал о приказе ворваться в парламент - РИА Новости, 10.12.2024
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13:16 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/koreya-1988370149.html
Глава спецназа Южной Кореи рассказал о приказе ворваться в парламент
Глава спецназа Южной Кореи рассказал о приказе ворваться в парламент - РИА Новости, 10.12.2024
Глава спецназа Южной Кореи рассказал о приказе ворваться в парламент
Командующий силами специальных операций сухопутных войск Южной Кореи Квак Чон Гын рассказал, что во время действия военного положения получил от президента... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:16
2024-12-10T13:16
в мире
южная корея
юн сок ель
обстановка в южной корее
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СЕУЛ, 10 дек - РИА Новости. Командующий силами специальных операций сухопутных войск Южной Кореи Квак Чон Гын рассказал, что во время действия военного положения получил от президента страны Юн Сок Ёля приказ сломать двери парламента и выволочь оттуда депутатов, чтобы не дать им проголосовать за отмену военного положения, сообщило во вторник агентство Рёнхап. "Президент напрямую позвонил мне по секретному телефону. Он сказал, что необходимого для голосования кворума пока еще, похоже, не собралось, и приказал быстро выломать дверь, зайти внутрь и выволочь всех оттуда", - приводит слова командующего агентство Рёнхап. При этом ранее Квак Чон Гын на заседании парламентского комитета по обороне заявлял, что получал указания не допустить голосования за отмену введенного президентом военного положения от министра обороны страны Ким Ён Хёна. Он сообщил, что во время действия военного положения дважды созванивался с Юн Сок Ёлем, но отказался раскрыть подробное содержание телефонного разговора. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.
https://ria.ru/20241210/koreya-1988349302.html
https://ria.ru/20241210/koreya-1988332492.html
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в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Глава спецназа Южной Кореи рассказал о приказе ворваться в парламент

Глава спецназа Южной Кореи заявил, что ворваться в парламент приказал президент

© AP Photo / South Korea Presidential OfficeПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / South Korea Presidential Office
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СЕУЛ, 10 дек - РИА Новости. Командующий силами специальных операций сухопутных войск Южной Кореи Квак Чон Гын рассказал, что во время действия военного положения получил от президента страны Юн Сок Ёля приказ сломать двери парламента и выволочь оттуда депутатов, чтобы не дать им проголосовать за отмену военного положения, сообщило во вторник агентство Рёнхап.
"Президент напрямую позвонил мне по секретному телефону. Он сказал, что необходимого для голосования кворума пока еще, похоже, не собралось, и приказал быстро выломать дверь, зайти внутрь и выволочь всех оттуда", - приводит слова командующего агентство Рёнхап.
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При этом ранее Квак Чон Гын на заседании парламентского комитета по обороне заявлял, что получал указания не допустить голосования за отмену введенного президентом военного положения от министра обороны страны Ким Ён Хёна. Он сообщил, что во время действия военного положения дважды созванивался с Юн Сок Ёлем, но отказался раскрыть подробное содержание телефонного разговора.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.
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