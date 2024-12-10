https://ria.ru/20241210/kitay-1988484754.html
Китай готов сотрудничать с командой Трампа в депортации нелегалов
Китай готов сотрудничать с командой Трампа в депортации нелегалов - РИА Новости, 10.12.2024
Китай готов сотрудничать с командой Трампа в депортации нелегалов
Китай готов сотрудничать с администрацией победившего на выборах в США Дональда Трампа в массовой депортации нелегальных мигрантов, сообщил официальный... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:40
2024-12-10T18:40
2024-12-10T18:40
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с администрацией победившего на выборах в США Дональда Трампа в массовой депортации нелегальных мигрантов, сообщил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. "Государственное управление по делам миграции КНР работает с соответствующими ведомствами в США и других странах, чтобы решительно бороться с такими преступлениями и привлечь к ответственности организаторов незаконной переправки мигрантов… Мы продолжим укреплять международное сотрудничество правоохранительных органов и работать с соответствующими странами для совместного решения проблем, связанных с организованной незаконной переправкой мигрантов", - приводит издание Newsweek слова представителя КНР, который дал журналу комментарий. Победивший в президентских выборах США Трамп заявил в ноябре, что намерен реализовать программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов. Депортации были одной из ключевых тем его предвыборной кампании. В ходе своего первого срока Трамп уже вводил режим ЧС, чтобы направить средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.
https://ria.ru/20241210/ssha-1988191629.html
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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Министерство обороны США
Китай готов сотрудничать с командой Трампа в депортации нелегалов
Посольство: Китай готов сотрудничать с командой Трампа в депортации нелегалов