https://ria.ru/20241210/kirov-1988330791.html

Подведены итоги открытия проекта "Киров — новогодняя столица России"

Подведены итоги открытия проекта "Киров — новогодняя столица России" - РИА Новости, 10.12.2024

Подведены итоги открытия проекта "Киров — новогодняя столица России"

Открытие торжеств Новогодней столицы России состоялось в Кирове 7 декабря, мероприятия посетили около 70 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T10:24

2024-12-10T10:24

2024-12-10T10:24

общество

россия

киров

кировская область

александр соколов

дед мороз

снегурочка

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987901135_0:0:3290:1850_1920x0_80_0_0_1a38c8b67463e2ad8f63c0c21cb5c879.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Открытие торжеств Новогодней столицы России состоялось в Кирове 7 декабря, мероприятия посетили около 70 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. 9 декабря на еженедельном оперативном совещании были подведены итоги открытия проекта "Киров — новогодняя столица России". "В субботу официально открыли торжества Новогодней столицы России. На открытии праздника на Театральной площади собрались 10 тысяч человек. Всего в событиях первого дня празднования приняли участие более 70 тысяч человек. На вятскую землю прибыли послы гостеприимства, Деды Морозы, Снегурочки, герои сказок из всех регионов России. Они приняли участие во Всероссийском фестивале елок, каждый субъект представил свое новогоднее дерево, — отметил губернатор Кировской области Александр Соколов. Впервые на пешеходной Спасской развернулась большая новогодняя Вятская ярмарка, а огромный хоровод у елки объединил 3500 человек из всех 89 регионов России. "Гулял по городу с семьей и слышал, как говорят люди: "Какая у нас большая страна!". От Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Махачкалы создавалось ощущение единства. И все гости это понимали", — подчеркнул глава региона. Особенностью празднования стало не только новогоднее убранство Кирова, праздничные огни и иллюминация, но и архитектурная подсветка 120 зданий на ключевых улицах города. "Мои коллеги и друзья из разных регионов России делились со мной положительными впечатлениями. Очень позитивно о празднике отзывались федеральные СМИ. Благодарен всем организаторам и представителям силовых структур за организованную безопасность в рамках открытия Новогодней столицы", — отметил Соколов. Глава региона подчеркнул, что праздничные мероприятия продлятся в течение месяца, и особенное внимание нужно уделить участию в них семей участников СВО.

https://ria.ru/20241207/kirov-1987902467.html

https://ria.ru/20241207/kirov-1987909447.html

https://ria.ru/20241204/kirov-1987095621.html

россия

киров

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, киров, кировская область, александр соколов, дед мороз, снегурочка, новый год