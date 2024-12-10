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Подведены итоги открытия проекта "Киров — новогодняя столица России" - РИА Новости, 10.12.2024
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10:24 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/kirov-1988330791.html
Подведены итоги открытия проекта "Киров — новогодняя столица России"
Подведены итоги открытия проекта "Киров — новогодняя столица России" - РИА Новости, 10.12.2024
Подведены итоги открытия проекта "Киров — новогодняя столица России"
Открытие торжеств Новогодней столицы России состоялось в Кирове 7 декабря, мероприятия посетили около 70 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:24
2024-12-10T10:24
общество
россия
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кировская область
александр соколов
дед мороз
снегурочка
новый год
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Открытие торжеств Новогодней столицы России состоялось в Кирове 7 декабря, мероприятия посетили около 70 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. 9 декабря на еженедельном оперативном совещании были подведены итоги открытия проекта "Киров — новогодняя столица России". "В субботу официально открыли торжества Новогодней столицы России. На открытии праздника на Театральной площади собрались 10 тысяч человек. Всего в событиях первого дня празднования приняли участие более 70 тысяч человек. На вятскую землю прибыли послы гостеприимства, Деды Морозы, Снегурочки, герои сказок из всех регионов России. Они приняли участие во Всероссийском фестивале елок, каждый субъект представил свое новогоднее дерево, — отметил губернатор Кировской области Александр Соколов. Впервые на пешеходной Спасской развернулась большая новогодняя Вятская ярмарка, а огромный хоровод у елки объединил 3500 человек из всех 89 регионов России. "Гулял по городу с семьей и слышал, как говорят люди: "Какая у нас большая страна!". От Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Махачкалы создавалось ощущение единства. И все гости это понимали", — подчеркнул глава региона. Особенностью празднования стало не только новогоднее убранство Кирова, праздничные огни и иллюминация, но и архитектурная подсветка 120 зданий на ключевых улицах города. "Мои коллеги и друзья из разных регионов России делились со мной положительными впечатлениями. Очень позитивно о празднике отзывались федеральные СМИ. Благодарен всем организаторам и представителям силовых структур за организованную безопасность в рамках открытия Новогодней столицы", — отметил Соколов. Глава региона подчеркнул, что праздничные мероприятия продлятся в течение месяца, и особенное внимание нужно уделить участию в них семей участников СВО.
https://ria.ru/20241207/kirov-1987902467.html
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общество, россия, киров, кировская область, александр соколов, дед мороз, снегурочка, новый год
Общество, Россия, Киров, Кировская область, Александр Соколов, Дед Мороз, Снегурочка, Новый год
Подведены итоги открытия проекта "Киров — новогодняя столица России"

Более 70 тысяч человек посетили торжества Новогодней столицы России в Кирове

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Кировской области Александр Соколов на территории парка культуры и отдыха "Аполло" в Киров
Губернатор Кировской области Александр Соколов на территории парка культуры и отдыха Аполло в Киров - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Губернатор Кировской области Александр Соколов на территории парка культуры и отдыха "Аполло" в Киров
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Открытие торжеств Новогодней столицы России состоялось в Кирове 7 декабря, мероприятия посетили около 70 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
9 декабря на еженедельном оперативном совещании были подведены итоги открытия проекта "Киров — новогодняя столица России".
Открытие проекта Фестиваль елок России в Кирове на Спасской улице в Кирове - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Киров — новогодняя столица России
7 декабря, 17:18
"В субботу официально открыли торжества Новогодней столицы России. На открытии праздника на Театральной площади собрались 10 тысяч человек. Всего в событиях первого дня празднования приняли участие более 70 тысяч человек. На вятскую землю прибыли послы гостеприимства, Деды Морозы, Снегурочки, герои сказок из всех регионов России. Они приняли участие во Всероссийском фестивале елок, каждый субъект представил свое новогоднее дерево, — отметил губернатор Кировской области Александр Соколов.
Впервые на пешеходной Спасской развернулась большая новогодняя Вятская ярмарка, а огромный хоровод у елки объединил 3500 человек из всех 89 регионов России.
"Гулял по городу с семьей и слышал, как говорят люди: "Какая у нас большая страна!". От Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Махачкалы создавалось ощущение единства. И все гости это понимали", — подчеркнул глава региона.
Всероссийский фестиваль елок открылся в Кирове - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Всероссийский фестиваль елок открылся в Кирове
7 декабря, 17:32
Особенностью празднования стало не только новогоднее убранство Кирова, праздничные огни и иллюминация, но и архитектурная подсветка 120 зданий на ключевых улицах города.
"Мои коллеги и друзья из разных регионов России делились со мной положительными впечатлениями. Очень позитивно о празднике отзывались федеральные СМИ. Благодарен всем организаторам и представителям силовых структур за организованную безопасность в рамках открытия Новогодней столицы", — отметил Соколов.
Глава региона подчеркнул, что праздничные мероприятия продлятся в течение месяца, и особенное внимание нужно уделить участию в них семей участников СВО.
Морозомобиль вятского Деда Мороза в парке Аполло - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Новогодняя столица России: как Киров встретит гостей
4 декабря, 08:00
 
ОбществоРоссияКировКировская областьАлександр СоколовДед МорозСнегурочкаНовый год
 
 
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