https://ria.ru/20241210/khinshteyn-1988502429.html

Хинштейн начал посещать ПВР в Курской области без предупреждения

Хинштейн начал посещать ПВР в Курской области без предупреждения - РИА Новости, 10.12.2024

Хинштейн начал посещать ПВР в Курской области без предупреждения

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своём Telegram-канале, что начал объезжать пункты временного размещения граждан без... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T20:10

2024-12-10T20:10

2024-12-10T21:13

курская область

александр хинштейн

россия

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КУРСК, 10 дек - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своём Telegram-канале, что начал объезжать пункты временного размещения граждан без предупреждения, чтобы никто из "коллег" не успел подготовиться. "Как и обещал, начал объезжать пункты временного размещения курян, временно покинувших свои дома. Разумеется, без предупреждения: чтобы никто из "коллег" не успел подготовиться к приезду врио губернатора", - написал Хинштейн. Он подчеркнул, что для него "принципиально видеть всё своими глазами", а также понимать, как обстоят дела на месте. "Люди здесь находятся с августа, и, признаюсь, мне тяжело представить, что они чувствовали в момент эвакуации. Из разговоров стало ясно, что организованность этого процесса оставляла желать лучшего. Но сейчас важно другое — как мы можем помочь этим людям", - подчеркнул врио губернатора.

https://ria.ru/20241209/khinshteyn-1988215031.html

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курская область, александр хинштейн, россия