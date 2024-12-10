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Хинштейн начал посещать ПВР в Курской области без предупреждения - РИА Новости, 10.12.2024
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20:10 10.12.2024 (обновлено: 21:13 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/khinshteyn-1988502429.html
Хинштейн начал посещать ПВР в Курской области без предупреждения
Хинштейн начал посещать ПВР в Курской области без предупреждения - РИА Новости, 10.12.2024
Хинштейн начал посещать ПВР в Курской области без предупреждения
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своём Telegram-канале, что начал объезжать пункты временного размещения граждан без... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T20:10
2024-12-10T21:13
курская область
александр хинштейн
россия
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КУРСК, 10 дек - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своём Telegram-канале, что начал объезжать пункты временного размещения граждан без предупреждения, чтобы никто из "коллег" не успел подготовиться. "Как и обещал, начал объезжать пункты временного размещения курян, временно покинувших свои дома. Разумеется, без предупреждения: чтобы никто из "коллег" не успел подготовиться к приезду врио губернатора", - написал Хинштейн. Он подчеркнул, что для него "принципиально видеть всё своими глазами", а также понимать, как обстоят дела на месте. "Люди здесь находятся с августа, и, признаюсь, мне тяжело представить, что они чувствовали в момент эвакуации. Из разговоров стало ясно, что организованность этого процесса оставляла желать лучшего. Но сейчас важно другое — как мы можем помочь этим людям", - подчеркнул врио губернатора.
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курская область, александр хинштейн, россия
Курская область, Александр Хинштейн, Россия
Хинштейн начал посещать ПВР в Курской области без предупреждения

Хинштейн объезжает ПВР в Курской области без предупреждения для оценки ситуации

© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
Александр Хинштейн . Архивное фото
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КУРСК, 10 дек - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своём Telegram-канале, что начал объезжать пункты временного размещения граждан без предупреждения, чтобы никто из "коллег" не успел подготовиться.
"Как и обещал, начал объезжать пункты временного размещения курян, временно покинувших свои дома. Разумеется, без предупреждения: чтобы никто из "коллег" не успел подготовиться к приезду врио губернатора", - написал Хинштейн.
Он подчеркнул, что для него "принципиально видеть всё своими глазами", а также понимать, как обстоят дела на месте.
"Люди здесь находятся с августа, и, признаюсь, мне тяжело представить, что они чувствовали в момент эвакуации. Из разговоров стало ясно, что организованность этого процесса оставляла желать лучшего. Но сейчас важно другое — как мы можем помочь этим людям", - подчеркнул врио губернатора.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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9 декабря, 17:06
 
Курская областьАлександр ХинштейнРоссия
 
 
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