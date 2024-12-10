https://ria.ru/20241210/khinshteyn-1988492853.html
Хинштейн пообещал оказать максимум содействия в возвращении пропавших курян
Хинштейн пообещал оказать максимум содействия в возвращении пропавших курян - РИА Новости, 10.12.2024
Хинштейн пообещал оказать максимум содействия в возвращении пропавших курян
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил журналистам, что власти Курской области окажут максимум содействия в работе над скорейшим... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T19:14
2024-12-10T19:14
2024-12-10T19:21
россия
общество
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 10 дек – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил журналистам, что власти Курской области окажут максимум содействия в работе над скорейшим возвращением в РФ пропавших жителей региона."Да, мне известно о том, как эта работа ведется, и правительство Курской области будет оказывать максимум содействия и помощи в скорейшем возвращении и вызволении наших людей. Ну а детали этого я предпочту пока умолчать, потому что для нас самое главное - не навредить. Для нас самое главное - добиться освобождения, возвращения людей домой из их сегодняшнего положения", - сказал Хинштейн.Он отметил, что не станет называть количество таких людей, поскольку это, по его мнению, "вредит делу"."С Татьяной Николаевной Москальковой, уполномоченным по правам человека в РФ… мы находимся в постоянном контакте, в том числе, и по этому вопросу", - подчеркнул Хинштейн.
https://ria.ru/20241209/khinshteyn-1988215031.html
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россия, общество, курская область, александр хинштейн
Россия, Общество, Курская область, Александр Хинштейн
Хинштейн пообещал оказать максимум содействия в возвращении пропавших курян
Хинштейн заявил, что власти буду работать над возвращением пропавших курян