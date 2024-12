https://ria.ru/20241210/kennedy-1988351010.html

В США призвали голосовать против кандидата Трампа на пост главы минздрава

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Семьдесят семь лауреатов Нобелевской премии в разных областях, в том числе по медицине, призвали американский сенат проголосовать против подтверждения назначения Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения США, ссылаясь, в частности, на "отсутствие" у него необходимого опыта и его недоверие к вакцинам, пишет газета New York Times."Мы, нижеподписавшиеся лауреаты Нобелевской премии, пишем, чтобы попросить вас выступить против подтверждения кандидатуры Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социального обеспечения... У Кеннеди не только отсутствуют достижения или релевантный опыт в медицине, науке, общественном здравоохранении или управлении, но он также выступал против многих вакцин, защищающих здоровье и спасающих жизни, в том числе против кори и полиомиелита", - говорится в открытом письме, текст которого публикует газета New York Times. Резюмируя, лауреаты отмечают, что назначение Кеннеди ответственным за минздрав может "поставить под угрозу общественное здравоохранение". Письмо подписали 77 лауреатов премии по медицине, химии, физике и экономике разных лет. В их числе, например, американский ученый Дрю Вайсман, получивший в 2023 году премию по медицине за работу в области мРНК вакцин против COVID-19. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении номинировать Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США. После этого телеканал NBC News сообщал о том, что ряд сотрудников Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA) в США готовы уволиться в случае, если Роберт Кеннеди-младший займет должность главы минздрава. Газета New York Times ранее писала, что в мозге Кеннеди-младшего, предположительно, был обнаружен мертвый паразит, который мог съесть часть его мозга. Нейрохирурги, выслушав жалобы политика на проблемы с памятью и проанализировав снимки, предположили: в мозге политика находилась личинка свиного цепня. Кеннеди-младшему часто припоминают некоторые высказывания, которые причисляют к конспирологии. Например, политик говорил, что евреи и китайцы обладали лучшим иммунитетом к коронавирусу, а США тратят сотни миллионов на этнически нацеленных микробов: "Ясно, что COVID - это проблема биологического оружия". Джона Кеннеди убило ЦРУ, за убийство Роберта Кеннеди задержали не того, вакцины вызывают аутизм, а массовая стрельба в школах стала происходить после широкого распространения антидепрессантов, говорил в разное время кандидат.

