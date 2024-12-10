https://ria.ru/20241210/kartina-1988477401.html
Найденная картина Герасимова будет представлена в новом "Экспо"
Найденная картина Герасимова будет представлена в новом "Экспо" - РИА Новости, 10.12.2024
Найденная картина Герасимова будет представлена в новом "Экспо"
Картину, созданную в 1953 году авторским коллективом под руководством Александра Герасимова и найденную в 2014 году на ВДНХ в Москве, представят в новом... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:08
2024-12-10T18:08
2024-12-10T18:08
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Картину, созданную в 1953 году авторским коллективом под руководством Александра Герасимова и найденную в 2014 году на ВДНХ в Москве, представят в новом конгрессно-выставочном центре "Экспо", сообщили журналистам в пресс-службе выставки. В сентябре 2014 года в павильоне №1 "Центральный" на цокольном этаже обнаружили картину "Выступление Иосифа Сталина на заседании II Всесоюзного съезда колхозников-ударников для рассмотрения проекта устава сельскохозяйственной артели" на холсте 6,75 на 11 метров. Ранее ее считали утраченной. Полотно было создано в 1953 году авторским коллективом под руководством Александра Герасимова. "Монументальное полотно "Выступление Иосифа Сталина на заседании II Всесоюзного съезда колхозников-ударников для рассмотрения проекта устава сельскохозяйственной артели", созданное в 1953 году авторским коллективом под руководством Александра Герасимова, будет представлено в новом конгрессно-выставочном центре ВДНХ "Экспо", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что картина, когда ее обнаружили, находилась в аварийном состоянии, для ее восстановления Государственный научно-исследовательский институт реставрации разработал уникальную методику. "В настоящее время проведен первый этап реставрации - консервация. Специалисты удалили загрязнения с поверхности картины и укрепили красочный слой при помощи специального клея, который связывает краску с грунтом, холстом и предотвращает ее осыпание. После завершения реставрационных работ полотно Герасимова будет представлено в соединительной пешеходной галерее нового конгрессно-выставочного центра ВДНХ "Экспо", - пояснили в пресс-службе. Работы по строительству нового ультрасовременного многофункционального конгрессно-выставочного комплекса "Экспо" площадью порядка 240 тысяч квадратных метров начали летом 2024 года на ВДНХ. Там будут проводить более 200 крупных мероприятий в год. Завершить работы по созданию нового комплекса планируется в 2026 году.
https://ria.ru/20241126/moskva-1985767585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, новости культуры, москва, александр герасимов, иосиф сталин (джугашвили), вднх, реставрация, экспо
Культура, Культура, Новости культуры, Москва, Александр Герасимов, Иосиф Сталин (Джугашвили), ВДНХ, Реставрация, Экспо
Найденная картина Герасимова будет представлена в новом "Экспо"
Найденная на ВДНХ картина Герасимова будет представлена в новом "Экспо" в Москве
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Картину, созданную в 1953 году авторским коллективом под руководством Александра Герасимова и найденную в 2014 году на ВДНХ в Москве, представят в новом конгрессно-выставочном центре "Экспо", сообщили журналистам в пресс-службе выставки.
В сентябре 2014 года в павильоне №1 "Центральный" на цокольном этаже обнаружили картину "Выступление Иосифа Сталина на заседании II Всесоюзного съезда колхозников-ударников для рассмотрения проекта устава сельскохозяйственной артели" на холсте 6,75 на 11 метров. Ранее ее считали утраченной. Полотно было создано в 1953 году авторским коллективом под руководством Александра Герасимова.
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"Монументальное полотно "Выступление Иосифа Сталина на заседании II Всесоюзного съезда колхозников-ударников для рассмотрения проекта устава сельскохозяйственной артели", созданное в 1953 году авторским коллективом под руководством Александра Герасимова, будет представлено в новом конгрессно-выставочном центре ВДНХ "Экспо", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что картина, когда ее обнаружили, находилась в аварийном состоянии, для ее восстановления Государственный научно-исследовательский институт реставрации разработал уникальную методику.
"В настоящее время проведен первый этап реставрации - консервация. Специалисты удалили загрязнения с поверхности картины и укрепили красочный слой при помощи специального клея, который связывает краску с грунтом, холстом и предотвращает ее осыпание. После завершения реставрационных работ полотно Герасимова будет представлено в соединительной пешеходной галерее нового конгрессно-выставочного центра ВДНХ "Экспо", - пояснили в пресс-службе.
Работы по строительству нового ультрасовременного многофункционального конгрессно-выставочного комплекса "Экспо" площадью порядка 240 тысяч квадратных метров начали летом 2024 года на ВДНХ. Там будут проводить более 200 крупных мероприятий в год. Завершить работы по созданию нового комплекса планируется в 2026 году.