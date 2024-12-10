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Штрафы за парковку у мусорных контейнеров установили в Карелии
Штрафы за парковку у мусорных контейнеров установили в Карелии - РИА Новости, 10.12.2024
Штрафы за парковку у мусорных контейнеров установили в Карелии
Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия во вторник приняли закон, который вводит административную ответственность для владельцев транспорта,... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:39
2024-12-10T15:39
2024-12-10T15:39
республика карелия
артур парфенчиков
штрафы
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия во вторник приняли закон, который вводит административную ответственность для владельцев транспорта, мешающего вывозу твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба регионального парламента. Авторами инициативы выступили глава Карелии Артур Парфенчиков, и. о. председателя регионального парламента Ольга Шмаеник. Новый закон устанавливает меры административного наказания в виде предупреждений и штрафов за размещение транспортных средств на территориях общего пользования, прилегающих к контейнерным площадкам. Эти меры направлены на обеспечение беспрепятственного доступа мусоровозов к контейнерам для погрузки и вывоза отходов, границы которых определяются правилами благоустройства территории муниципального образования. Размер штрафов для граждан установлен в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; для должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; для юридических лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение - штраф для граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Ранее проект закона был поддержан профильным парламентским комитетом по законности и правопорядку. "Необходимость данного закона назрела давно, основываясь на многочисленных обращениях жителей и транспортных компаний, занимающихся вывозом мусора. Когда транспорт, в основном личный, оставляется непосредственно на территории, прилегающей к местам хранения бытовых отходов, мусороуборочные машины просто не могут подъехать, разворачиваются и уезжают. Это приводит к антисанитарным условиям, появлению крыс, мусора и насекомых", – отметил председатель комитета Сергей Шугаев, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20241127/parfenchikov-1986057180.html
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республика карелия, артур парфенчиков, штрафы
Республика Карелия, Артур Парфенчиков, Штрафы
Штрафы за парковку у мусорных контейнеров установили в Карелии
В Карелии принят закон о штрафах за парковку у мусорных контейнеров
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия во вторник приняли закон, который вводит административную ответственность для владельцев транспорта, мешающего вывозу твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Авторами инициативы выступили глава Карелии Артур Парфенчиков
, и. о. председателя регионального парламента Ольга Шмаеник.
Новый закон устанавливает меры административного наказания в виде предупреждений и штрафов за размещение транспортных средств на территориях общего пользования, прилегающих к контейнерным площадкам. Эти меры направлены на обеспечение беспрепятственного доступа мусоровозов к контейнерам для погрузки и вывоза отходов, границы которых определяются правилами благоустройства территории муниципального образования.
Размер штрафов для граждан установлен в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; для должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; для юридических лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.
За повторное нарушение - штраф для граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
Ранее проект закона был поддержан профильным парламентским комитетом по законности и правопорядку.
"Необходимость данного закона назрела давно, основываясь на многочисленных обращениях жителей и транспортных компаний, занимающихся вывозом мусора. Когда транспорт, в основном личный, оставляется непосредственно на территории, прилегающей к местам хранения бытовых отходов, мусороуборочные машины просто не могут подъехать, разворачиваются и уезжают. Это приводит к антисанитарным условиям, появлению крыс, мусора и насекомых", – отметил председатель комитета Сергей Шугаев, его слова приводит пресс-служба.