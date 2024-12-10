https://ria.ru/20241210/kareliya-1988419750.html

Штрафы за парковку у мусорных контейнеров установили в Карелии

Штрафы за парковку у мусорных контейнеров установили в Карелии - РИА Новости, 10.12.2024

Штрафы за парковку у мусорных контейнеров установили в Карелии

Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия во вторник приняли закон, который вводит административную ответственность для владельцев транспорта,... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:39

2024-12-10T15:39

2024-12-10T15:39

республика карелия

артур парфенчиков

штрафы

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия во вторник приняли закон, который вводит административную ответственность для владельцев транспорта, мешающего вывозу твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба регионального парламента. Авторами инициативы выступили глава Карелии Артур Парфенчиков, и. о. председателя регионального парламента Ольга Шмаеник. Новый закон устанавливает меры административного наказания в виде предупреждений и штрафов за размещение транспортных средств на территориях общего пользования, прилегающих к контейнерным площадкам. Эти меры направлены на обеспечение беспрепятственного доступа мусоровозов к контейнерам для погрузки и вывоза отходов, границы которых определяются правилами благоустройства территории муниципального образования. Размер штрафов для граждан установлен в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; для должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; для юридических лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение - штраф для граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Ранее проект закона был поддержан профильным парламентским комитетом по законности и правопорядку. "Необходимость данного закона назрела давно, основываясь на многочисленных обращениях жителей и транспортных компаний, занимающихся вывозом мусора. Когда транспорт, в основном личный, оставляется непосредственно на территории, прилегающей к местам хранения бытовых отходов, мусороуборочные машины просто не могут подъехать, разворачиваются и уезжают. Это приводит к антисанитарным условиям, появлению крыс, мусора и насекомых", – отметил председатель комитета Сергей Шугаев, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20241127/parfenchikov-1986057180.html

https://ria.ru/20241127/parfenchikov-1986902040.html

республика карелия

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республика карелия, артур парфенчиков, штрафы