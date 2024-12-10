https://ria.ru/20241210/kanada-1988488590.html
Канада расширила список российских подсанкционных лиц
Канада расширила список российских подсанкционных лиц - РИА Новости, 10.12.2024
Канада расширила список российских подсанкционных лиц
Канада во вторник расширила перечень российских подсанкционных лиц, добавив в него 9 граждан РФ, указано в документе, опубликованном канадским правительством. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:57
2024-12-10T18:57
2024-12-10T18:57
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Канада во вторник расширила перечень российских подсанкционных лиц, добавив в него 9 граждан РФ, указано в документе, опубликованном канадским правительством. Под канадские санкции попали Кирилл Попов, Юрий Дорошенко, Дмитрий Лайков, Александр Науменко, Анвер Муксимов, Александр Бочаров, Александр Чиленгиров, Сергей Евсюков и Кирилл Шакуров. Согласно приведенному перечню, в результате последних дополнений Канада ввела санкции против 432 российских лиц.
https://ria.ru/20241209/sanktsii-1988283502.html
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канада, россия, в мире
Канада расширила список российских подсанкционных лиц
Правительство: Канада добавила 9 россиян в список подсанкционных лиц
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Канада во вторник расширила перечень российских подсанкционных лиц, добавив в него 9 граждан РФ, указано в документе, опубликованном канадским правительством.
Под канадские санкции попали Кирилл Попов, Юрий Дорошенко, Дмитрий Лайков, Александр Науменко, Анвер Муксимов, Александр Бочаров, Александр Чиленгиров, Сергей Евсюков и Кирилл Шакуров.
Согласно приведенному перечню, в результате последних дополнений Канада
ввела санкции против 432 российских лиц.