https://ria.ru/20241210/kanada-1988488590.html

Канада расширила список российских подсанкционных лиц

Канада расширила список российских подсанкционных лиц - РИА Новости, 10.12.2024

Канада расширила список российских подсанкционных лиц

Канада во вторник расширила перечень российских подсанкционных лиц, добавив в него 9 граждан РФ, указано в документе, опубликованном канадским правительством. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T18:57

2024-12-10T18:57

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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Канада во вторник расширила перечень российских подсанкционных лиц, добавив в него 9 граждан РФ, указано в документе, опубликованном канадским правительством. Под канадские санкции попали Кирилл Попов, Юрий Дорошенко, Дмитрий Лайков, Александр Науменко, Анвер Муксимов, Александр Бочаров, Александр Чиленгиров, Сергей Евсюков и Кирилл Шакуров. Согласно приведенному перечню, в результате последних дополнений Канада ввела санкции против 432 российских лиц.

https://ria.ru/20241209/sanktsii-1988283502.html

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