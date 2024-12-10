https://ria.ru/20241210/kamchatka-1988361482.html

Турпоток на Камчатку в 2024 г превысит 400 тыс человек

Турпоток на Камчатку в 2024 г превысит 400 тыс человек - РИА Новости, 10.12.2024

Турпоток на Камчатку в 2024 г превысит 400 тыс человек

Туристический поток на Камчатку в 2024 году превысит 400 тысяч человек, сообщила заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова, передает РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:35

2024-12-10T12:35

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 дек – РИА Новости. Туристический поток на Камчатку в 2024 году превысит 400 тысяч человек, сообщила заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова, передает пресс-служба регионального правительства. "Туристическая отрасль Камчатки демонстрирует устойчивый рост. По итогам десяти месяцев 2024 года мы уже видим, что регион принял более 400 тысяч туристов. А всего по итогам года мы ожидаем около 405 тысяч туристов", - сказала Морозова. В 2023 году регион, по официальным данным, посетило 367 тысяч туристов. Согласно данным "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово)", за 10 месяцев 2024 года пассажиропоток вырос на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 812 тысяч человек. В этом году на полуострове увеличилось число туроператоров и классифицированных гостиниц. Сейчас официально работают 146 туроператоров и 196 объектов размещения различного типа. В 2024 году открылись шесть новых отелей и гостевых домов. Общий номерной фонд на Камчатке составляет 3,4 тысячи номеров, это 8,7 тысячи койко-мест. При этом туристическая сфера обеспечивает более 9 тысяч рабочих мест. Также в рамках обязательной аттестации соответствующие профессиональные удостоверения получили 151 гид-экскурсовод, 10 гидов-переводчиков. В федеральный реестр занесены 322 инструктора-проводника.

https://ria.ru/20241209/kamchatka-1988071643.html

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