https://ria.ru/20241210/kadyrov-1988390323.html

Кадыров встретился с Мишустиным в Москве

Кадыров встретился с Мишустиным в Москве - РИА Новости, 10.12.2024

Кадыров встретился с Мишустиным в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что в ходе поездки в Москву у него прошла встреча с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, в... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:22

2024-12-10T14:22

2024-12-10T14:22

москва

рамзан кадыров

михаил мишустин

политика

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 10 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что в ходе поездки в Москву у него прошла встреча с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, в рамках которой обсуждались социально-экономическое развитие республики, а также планы дальнейшей работы. "В Москве у меня состоялась очень теплая и плодотворная встреча с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Мы обсудили вопросы социально-экономического развития Чеченской Республики, а также наметили планы дальнейшей работы", — написал Кадыров. По его словам, Мишустин высоко оценил показатели республики за минувший год. Кадыров перечислил "часть достигнутых высоких показателей" в Чечне: вырос объем сельскохозяйственной продукции и составил 103% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем строительства увеличился на 71,9%, в промышленной сфере рост составил 30%. Благодаря созданию новых рабочих мест уровень безработицы удалось снизить с 8% до 5,5%. Глава Чечни добавил, что достигнутые успехи стали возможными благодаря содействию правительства России и всесторонней поддержке со стороны Мишустина. "Хочу отметить, что при Михаиле Владимировиче существенно повысилось качество работы Правительства РФ. При сложностях, имеющихся в экономике, кабинет министров демонстрирует высокую эффективность. Не было такого тесного и продуктивного взаимодействия Чеченской Республики с Правительством РФ, как сейчас. Региону оказывается вся необходимая поддержка, что позволяет нам качественно и в срок решать стоящие задачи", — отметил глава региона. Он добавил, что под грамотным и эффективным руководством председателя правительства РФ взаимодействие с регионом выведено на "самый высокий уровень". Это, по словам Кадырова, стимулирует социально-экономическое развитие республики и позволяет оперативно решать самые сложные общественно значимые вопросы.

https://ria.ru/20241204/kadyrov-1987418569.html

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москва, рамзан кадыров, михаил мишустин, политика, чеченская республика (чечня)