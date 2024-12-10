Рейтинг@Mail.ru
Кадыров встретился с Мишустиным в Москве - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/kadyrov-1988390323.html
Кадыров встретился с Мишустиным в Москве
Кадыров встретился с Мишустиным в Москве - РИА Новости, 10.12.2024
Кадыров встретился с Мишустиным в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что в ходе поездки в Москву у него прошла встреча с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:22
2024-12-10T14:22
москва
рамзан кадыров
михаил мишустин
политика
чеченская республика (чечня)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988386956_0:190:767:621_1920x0_80_0_0_a719e5b1566d16e4f05bf43d52af1101.jpg
ГРОЗНЫЙ, 10 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что в ходе поездки в Москву у него прошла встреча с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, в рамках которой обсуждались социально-экономическое развитие республики, а также планы дальнейшей работы. "В Москве у меня состоялась очень теплая и плодотворная встреча с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Мы обсудили вопросы социально-экономического развития Чеченской Республики, а также наметили планы дальнейшей работы", — написал Кадыров. По его словам, Мишустин высоко оценил показатели республики за минувший год. Кадыров перечислил "часть достигнутых высоких показателей" в Чечне: вырос объем сельскохозяйственной продукции и составил 103% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем строительства увеличился на 71,9%, в промышленной сфере рост составил 30%. Благодаря созданию новых рабочих мест уровень безработицы удалось снизить с 8% до 5,5%. Глава Чечни добавил, что достигнутые успехи стали возможными благодаря содействию правительства России и всесторонней поддержке со стороны Мишустина. "Хочу отметить, что при Михаиле Владимировиче существенно повысилось качество работы Правительства РФ. При сложностях, имеющихся в экономике, кабинет министров демонстрирует высокую эффективность. Не было такого тесного и продуктивного взаимодействия Чеченской Республики с Правительством РФ, как сейчас. Региону оказывается вся необходимая поддержка, что позволяет нам качественно и в срок решать стоящие задачи", — отметил глава региона. Он добавил, что под грамотным и эффективным руководством председателя правительства РФ взаимодействие с регионом выведено на "самый высокий уровень". Это, по словам Кадырова, стимулирует социально-экономическое развитие республики и позволяет оперативно решать самые сложные общественно значимые вопросы.
https://ria.ru/20241204/kadyrov-1987418569.html
https://ria.ru/20241209/kadyrov-1988138701.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988386956_0:161:767:736_1920x0_80_0_0_9647cb6098fcb2aa63728ea62d53340b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, рамзан кадыров, михаил мишустин, политика, чеченская республика (чечня)
Москва, Рамзан Кадыров, Михаил Мишустин, Политика, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров встретился с Мишустиным в Москве

Кадыров обсудил с Мишустиным социально-экономическое развитие Чечни

© Фото : Kadyrov_95/TelegramГлава Чечни Рамзан Кадыров и председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 10 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что в ходе поездки в Москву у него прошла встреча с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, в рамках которой обсуждались социально-экономическое развитие республики, а также планы дальнейшей работы.
Москве у меня состоялась очень теплая и плодотворная встреча с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Мы обсудили вопросы социально-экономического развития Чеченской Республики, а также наметили планы дальнейшей работы", — написал Кадыров.
Прибытие Кадырова на прямую линию на трофейной американской машине Брэдли - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Кадыров прибыл на прямую линию с жителями Чечни на БМП Bradley
4 декабря, 21:08
По его словам, Мишустин высоко оценил показатели республики за минувший год. Кадыров перечислил "часть достигнутых высоких показателей" в Чечне: вырос объем сельскохозяйственной продукции и составил 103% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем строительства увеличился на 71,9%, в промышленной сфере рост составил 30%. Благодаря созданию новых рабочих мест уровень безработицы удалось снизить с 8% до 5,5%. Глава Чечни добавил, что достигнутые успехи стали возможными благодаря содействию правительства России и всесторонней поддержке со стороны Мишустина.
«
"Хочу отметить, что при Михаиле Владимировиче существенно повысилось качество работы Правительства РФ. При сложностях, имеющихся в экономике, кабинет министров демонстрирует высокую эффективность. Не было такого тесного и продуктивного взаимодействия Чеченской Республики с Правительством РФ, как сейчас. Региону оказывается вся необходимая поддержка, что позволяет нам качественно и в срок решать стоящие задачи", — отметил глава региона.
Он добавил, что под грамотным и эффективным руководством председателя правительства РФ взаимодействие с регионом выведено на "самый высокий уровень". Это, по словам Кадырова, стимулирует социально-экономическое развитие республики и позволяет оперативно решать самые сложные общественно значимые вопросы.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Кадыров рассказал, как будет урегулирован украинский конфликт
9 декабря, 13:03
 
МоскваРамзан КадыровМихаил МишустинПолитикаЧеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала