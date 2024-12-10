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Адвокаты Jay-Z потребовали раскрыть личность истца по делу об изнасиловании - РИА Новости, 10.12.2024
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18:24 10.12.2024 (обновлено: 18:52 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/jayz-1988481139.html
Адвокаты Jay-Z потребовали раскрыть личность истца по делу об изнасиловании
Адвокаты Jay-Z потребовали раскрыть личность истца по делу об изнасиловании - РИА Новости, 10.12.2024
Адвокаты Jay-Z потребовали раскрыть личность истца по делу об изнасиловании
Адвокаты американского рэпера Шона Картера, известного как Jay-Z, против которого подали иск об изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году, потребовали от... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:24
2024-12-10T18:52
в мире
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Адвокаты американского рэпера Шона Картера, известного как Jay-Z, против которого подали иск об изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году, потребовали от судьи раскрыть личность обвинительницы либо прекратить дело, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на документ. Ранее телеканал NBC News сообщал со ссылкой на документ, что в отношении американского рэпера Шона Картера, известного как Jay-Z, а также американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, был подан иск с обвинением в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году. Настоящее имя истицы не разглашается. "Адвокаты Картера попросили судью отклонить просьбу истца о ведении дела под псевдонимом либо полностью прекратить дело", - говорится в сообщении издания. Кроме того, сообщает издание, адвокаты Jay-Z направили судье письмо, в котором обвинили адвоката Тони Базби, представляющего истицу, в проведении "многомесячной кампании в прессе с целью нагнетания общественного мнения". Адвокаты рэпера подтвердили, что именно Jay-Z подал анонимный иск против Базби в ноябре. В ноябре портал TMZ сообщал, что некая "известная личность" подала судебный иск по обвинению в вымогательстве против адвоката Тони Базби, представляющего интересы более 120 человек, обвинивших в изнасилованиях американского рэп-исполнителя Шона "Diddy" Комбса.
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Адвокаты Jay-Z потребовали раскрыть личность истца по делу об изнасиловании

Адвокаты Jay-Z потребовали раскрыть личность обвинившей его в изнасиловании

© AP Photo / Invision/Richard ShotwellРэпер Jay-Z
Рэпер Jay-Z - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
Рэпер Jay-Z. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Адвокаты американского рэпера Шона Картера, известного как Jay-Z, против которого подали иск об изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году, потребовали от судьи раскрыть личность обвинительницы либо прекратить дело, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на документ.
Ранее телеканал NBC News сообщал со ссылкой на документ, что в отношении американского рэпера Шона Картера, известного как Jay-Z, а также американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, был подан иск с обвинением в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году. Настоящее имя истицы не разглашается.
"Адвокаты Картера попросили судью отклонить просьбу истца о ведении дела под псевдонимом либо полностью прекратить дело", - говорится в сообщении издания.
Кроме того, сообщает издание, адвокаты Jay-Z направили судье письмо, в котором обвинили адвоката Тони Базби, представляющего истицу, в проведении "многомесячной кампании в прессе с целью нагнетания общественного мнения". Адвокаты рэпера подтвердили, что именно Jay-Z подал анонимный иск против Базби в ноябре.
В ноябре портал TMZ сообщал, что некая "известная личность" подала судебный иск по обвинению в вымогательстве против адвоката Тони Базби, представляющего интересы более 120 человек, обвинивших в изнасилованиях американского рэп-исполнителя Шона "Diddy" Комбса.
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