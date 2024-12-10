https://ria.ru/20241210/jayz-1988481139.html

Адвокаты Jay-Z потребовали раскрыть личность истца по делу об изнасиловании

Адвокаты Jay-Z потребовали раскрыть личность истца по делу об изнасиловании - РИА Новости, 10.12.2024

Адвокаты Jay-Z потребовали раскрыть личность истца по делу об изнасиловании

Адвокаты американского рэпера Шона Картера, известного как Jay-Z, против которого подали иск об изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году, потребовали от... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T18:24

2024-12-10T18:24

2024-12-10T18:52

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760501685_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_a0039ee873b61ab78debdba0783a4622.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Адвокаты американского рэпера Шона Картера, известного как Jay-Z, против которого подали иск об изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году, потребовали от судьи раскрыть личность обвинительницы либо прекратить дело, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на документ. Ранее телеканал NBC News сообщал со ссылкой на документ, что в отношении американского рэпера Шона Картера, известного как Jay-Z, а также американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, был подан иск с обвинением в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году. Настоящее имя истицы не разглашается. "Адвокаты Картера попросили судью отклонить просьбу истца о ведении дела под псевдонимом либо полностью прекратить дело", - говорится в сообщении издания. Кроме того, сообщает издание, адвокаты Jay-Z направили судье письмо, в котором обвинили адвоката Тони Базби, представляющего истицу, в проведении "многомесячной кампании в прессе с целью нагнетания общественного мнения". Адвокаты рэпера подтвердили, что именно Jay-Z подал анонимный иск против Базби в ноябре. В ноябре портал TMZ сообщал, что некая "известная личность" подала судебный иск по обвинению в вымогательстве против адвоката Тони Базби, представляющего интересы более 120 человек, обвинивших в изнасилованиях американского рэп-исполнителя Шона "Diddy" Комбса.

https://ria.ru/20241209/kazn-1988159421.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире