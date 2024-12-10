https://ria.ru/20241210/izrail-1988506213.html

В Каир прибыла делегация из Израиля

В Каир прибыла делегация из Израиля - РИА Новости, 10.12.2024

В Каир прибыла делегация из Израиля

Израильская высокопоставленная делегация прибыла с визитом в Каир для обсуждения перемирия в секторе Газа и вопросов, связанных с доставкой гуманитарной помощи... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T20:55

2024-12-10T20:55

2024-12-10T20:55

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КАИР, 10 дек - РИА Новости. Израильская высокопоставленная делегация прибыла с визитом в Каир для обсуждения перемирия в секторе Газа и вопросов, связанных с доставкой гуманитарной помощи в анклав, заявили журналистам в пресс-центре при государственной информационной службе Египта. "Израильская высокопоставленная делегация прибыла с визитом в Каир в рамках усилий Египта по достижению перемирия в секторе Газа и поддержке ввоза помощи", - говорится в заявлении. В конце прошлой недели палестинское движение ХАМАС заявило, что его делегация провела встречу в Каире с главой египетской разведки Хасаном Махмудом Рашадом, в ходе которой обсудила усилия по прекращению огня в секторе Газа и формирование комитета общественной поддержки в анклаве. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,7 тысячи палестинцев, пострадали свыше 106 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241127/mchs-1985959354.html

https://ria.ru/20241210/konflikt-1915630213.html

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в мире, цены на нефть, каир (город), египет, израиль, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024