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Израиль нанесет удар по Сирии, если Иран укрепит присутствие в стране - РИА Новости, 10.12.2024
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19:19 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/izrail-1988494616.html
Израиль нанесет удар по Сирии, если Иран укрепит присутствие в стране
Израиль нанесет удар по Сирии, если Иран укрепит присутствие в стране - РИА Новости, 10.12.2024
Израиль нанесет удар по Сирии, если Иран укрепит присутствие в стране
Израиль нанесет решительный и болезненный удар по Сирии, если новые власти страны позволят Ирану вновь укрепить присутствие на сирийской земле, заявил советник... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T19:19
2024-12-10T19:19
в мире
израиль
сирия
иран
биньямин нетаньяху
обострение ситуации в сирии — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Израиль нанесет решительный и болезненный удар по Сирии, если новые власти страны позволят Ирану вновь укрепить присутствие на сирийской земле, заявил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман. Гендельман подчеркнул, что Израиль не намерен вмешиваться во внутренние дела Сирии, но будет твёрдо отстаивать интересы своей безопасности. "Израиль надеется, что новое сирийское руководство сосредоточится на интересах своего народа и восстановит связи Сирии с арабским миром. Однако, если новое правительство Сирии предпримет враждебные действия против Израиля или позволит Ирану вновь укрепить своё присутствие на сирийской территории для действий против нашей страны, Израиль ответит решительно и нанесёт серьёзный и болезненный ущерб тем, кто попытается это сделать", - написал советник канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в своем Telegram-канале.
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в мире, израиль, сирия, иран, биньямин нетаньяху, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Израиль, Сирия, Иран, Биньямин Нетаньяху, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Израиль нанесет удар по Сирии, если Иран укрепит присутствие в стране

Гендельман заявил, что не позволит Ирану укрепиться в Сирии

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Израиль нанесет решительный и болезненный удар по Сирии, если новые власти страны позволят Ирану вновь укрепить присутствие на сирийской земле, заявил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.
Гендельман подчеркнул, что Израиль не намерен вмешиваться во внутренние дела Сирии, но будет твёрдо отстаивать интересы своей безопасности.
"Израиль надеется, что новое сирийское руководство сосредоточится на интересах своего народа и восстановит связи Сирии с арабским миром. Однако, если новое правительство Сирии предпримет враждебные действия против Израиля или позволит Ирану вновь укрепить своё присутствие на сирийской территории для действий против нашей страны, Израиль ответит решительно и нанесёт серьёзный и болезненный ущерб тем, кто попытается это сделать", - написал советник канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в своем Telegram-канале.
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В миреИзраильСирияИранБиньямин НетаньяхуОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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