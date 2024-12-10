https://ria.ru/20241210/izrail-1988493177.html

В Турции осудили вступление Израиля в буферную зону с Сирией

В Турции осудили вступление Израиля в буферную зону с Сирией - РИА Новости, 10.12.2024

В Турции осудили вступление Израиля в буферную зону с Сирией

Турция решительно осуждает вступление Израиля в зону разделения между Израилем и Сирией и его продвижение на сирийскую территорию, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T19:15

2024-12-10T19:15

2024-12-10T19:29

в мире

израиль

сирия

голанские высоты

биньямин нетаньяху

василий небензя

оон

браво

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АНКАРА, 10 дек – РИА Новости. Турция решительно осуждает вступление Израиля в зону разделения между Израилем и Сирией и его продвижение на сирийскую территорию, говорится в заявлении МИД страны.Ранее во вторник сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила, что израильские войска захватили поселение Хинек на расстоянии 50 километров от Дамаска и продолжают передвижение на юге провинции. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля. В то же время армия Израиля пересекла границу с Сирией и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра, расположенной в сирийской части Голанских высот. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в понедельник заявил журналистам, что Россия фиксирует противоречивые заявления Израиля по поводу статуса Голанских высот и не понимает, какую часть этой территории Израиль считает своей."Мы решительно осуждаем вступление Израиля в зону разделения между Израилем и Сирией и его продвижение на сирийскую территорию в нарушение Соглашения о разъединении сил 1974 года. В этот непростой период, когда появилась возможность достижения мира и стабильности, которых сирийский народ жаждет уже много лет, Израиль вновь демонстрирует свой оккупационный менталитет. Мы решительно заявляем о своей поддержке суверенитета, политического единства и территориальной целостности Сирии", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства, которое привел в прямом эфире телеканал CNN Türk.Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции.Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".

https://ria.ru/20241210/izrail-1988494616.html

https://ria.ru/20241210/siriya-1988290495.html

израиль

сирия

голанские высоты

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в мире, израиль, сирия, голанские высоты, биньямин нетаньяху, василий небензя, оон, браво, обострение ситуации в сирии — 2024