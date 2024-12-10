Посол Ирана опроверг сообщения о разграблении посольства в Сирии
Посол Ирана Акбари опроверг сообщения о разграблении посольства в Сирии
© AP Photo / Hussein MallaЧлены отрядов вооруженной оппозиции возле здания посольства Ирана в Дамаске, Сирия
© AP Photo / Hussein Malla
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания посольства Ирана в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 10 дек - РИА Новости. Посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари во вторник опроверг сообщения о разграблении иранского дипломатического представительства в Дамаске вооруженными бандами.
"Я никогда не заявлял ничего подобного ни на телевидении, ни в других местах. Такую клевету распространяют… сторонники Израиля", - приводит слова Акбари иранское госагентство Fars.
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Несколькими днями ранее в иранских и арабских СМИ появились сообщения о якобы захвате 43 миллионов 700 тысяч долларов, а также нескольких партий золота вооруженными группировками в ходе разграбления иранского посольства в Дамаске.
Восьмого декабря представители вооружённой оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.