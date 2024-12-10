https://ria.ru/20241210/investor-1988459164.html
ВЭБ.РФ предлагает привлекать инвестиции третьих стран в проекты в ЕАЭС
ВЭБ.РФ предлагает привлекать инвестиции третьих стран в проекты в ЕАЭС - РИА Новости, 10.12.2024
ВЭБ.РФ предлагает привлекать инвестиции третьих стран в проекты в ЕАЭС
Госкорпорация ВЭБ.РФ рассматривает варианты привлечения зарубежного финансирования из третьих стран в проекты в ЕАЭС, при этом риск на проект могут брать... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:11
2024-12-10T17:11
2024-12-10T17:11
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россия
евразийский экономический союз
госдума рф
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ.РФ рассматривает варианты привлечения зарубежного финансирования из третьих стран в проекты в ЕАЭС, при этом риск на проект могут брать российские институты развития, сообщил журналистам председатель Экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности при Комитете Госдумы РФ по промышленности и торговле, заместитель председателя ВЭБ.РФ, член Бюро СоюзМаш Даниил Алгульян после заседания экспертного Совета. "Мы работаем над альтернативными инструментами поддержки проектов. Понятно, что сейчас невозможно все переложить на государственный бюджет. Нужно рассматривать какие-то другие варианты привлечения зарубежного финансирования, например, из стран Ближнего Востока", — сказал Алгульян, его слова приводит пресс-служба госкорпорации. Он добавил, что ВЭБ.РФ как институт развития может применить разные инструменты, взять на себя риск и использовать ликвидность, привлеченную из третьих стран. Как отметил зампред ВЭБ.РФ, в настоящее время взаимодействие со странами ЕАЭС выходит на качественно новый уровень. "Мы можем реализовывать совершенно новые интеграционные проекты, в том числе в части совместного технологического сотрудничества. Мы можем производить совместную продукцию, которую мы потом экспортируем в страны, которые находятся за пределами евразийской интеграции. Мы можем делать новые интересные проекты", — сказал он. По его словам, объем новых экспортных сделок в странах ЕАЭС+ оценивается на уровне 920 млрд рублей, из которых объем участия ВЭБ.РФ может составить 610 млрд рублей. Для интеграционных проектов в странах ЕАЭС госкорпорация уже применяет механизмы кредитной поддержки. Институт развития финансирует поставки российского экспорта: как зарубежных покупателей, так и отечественных производителей. ВЭБ.РФ реализует и гарантийные программы, когда совместно с коммерческими банками разделяет риски по финансированию поставок российской продукции. "Мы плотно взаимодействуем с Российским экспортным центром. Вместе мы разрабатываем новые продукты, которые в ближайшие годы будут помогать нашим коллегам в производстве и поставке товаров на внешние рынки", — дополнил Алгульян. Экспертный совет по развитию внешнеэкономической деятельности в промышленности и торговле при Комитете Госдумы проводит экспертизу, разрабатывает правовые механизмы для стимулирования промышленного производства и привлечения инвестиций в экспортно-ориентированные технологии. Совет способствует расширению доступа российских экспортеров на зарубежные рынки и повышению узнаваемости российской продукции.
https://ria.ru/20241206/vebrf-1987590280.html
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экономика, россия, евразийский экономический союз, госдума рф, вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Евразийский экономический союз, Госдума РФ, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
ВЭБ.РФ предлагает привлекать инвестиции третьих стран в проекты в ЕАЭС
ВЭБ.РФ рассматривает варианты привлечения зарубежных инвесторов в проекты в ЕАЭС
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ.РФ рассматривает варианты привлечения зарубежного финансирования из третьих стран в проекты в ЕАЭС, при этом риск на проект могут брать российские институты развития, сообщил журналистам председатель Экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности при Комитете Госдумы РФ по промышленности и торговле, заместитель председателя ВЭБ.РФ, член Бюро СоюзМаш Даниил Алгульян после заседания экспертного Совета.
"Мы работаем над альтернативными инструментами поддержки проектов. Понятно, что сейчас невозможно все переложить на государственный бюджет. Нужно рассматривать какие-то другие варианты привлечения зарубежного финансирования, например, из стран Ближнего Востока", — сказал Алгульян, его слова приводит пресс-служба госкорпорации.
Он добавил, что ВЭБ.РФ
как институт развития может применить разные инструменты, взять на себя риск и использовать ликвидность, привлеченную из третьих стран.
Как отметил зампред ВЭБ.РФ, в настоящее время взаимодействие со странами ЕАЭС
выходит на качественно новый уровень.
"Мы можем реализовывать совершенно новые интеграционные проекты, в том числе в части совместного технологического сотрудничества. Мы можем производить совместную продукцию, которую мы потом экспортируем в страны, которые находятся за пределами евразийской интеграции. Мы можем делать новые интересные проекты", — сказал он.
По его словам, объем новых экспортных сделок в странах ЕАЭС+ оценивается на уровне 920 млрд рублей, из которых объем участия ВЭБ.РФ может составить 610 млрд рублей.
Для интеграционных проектов в странах ЕАЭС госкорпорация уже применяет механизмы кредитной поддержки. Институт развития финансирует поставки российского экспорта: как зарубежных покупателей, так и отечественных производителей. ВЭБ.РФ реализует и гарантийные программы, когда совместно с коммерческими банками разделяет риски по финансированию поставок российской продукции.
"Мы плотно взаимодействуем с Российским экспортным центром. Вместе мы разрабатываем новые продукты, которые в ближайшие годы будут помогать нашим коллегам в производстве и поставке товаров на внешние рынки", — дополнил Алгульян.
Экспертный совет по развитию внешнеэкономической деятельности в промышленности и торговле при Комитете Госдумы
проводит экспертизу, разрабатывает правовые механизмы для стимулирования промышленного производства и привлечения инвестиций в экспортно-ориентированные технологии. Совет способствует расширению доступа российских экспортеров на зарубежные рынки и повышению узнаваемости российской продукции.