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Министр обороны Индии рассказал о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 10.12.2024
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14:14 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/indiya-1988384085.html
Министр обороны Индии рассказал о сотрудничестве с Россией
Министр обороны Индии рассказал о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 10.12.2024
Министр обороны Индии рассказал о сотрудничестве с Россией
Совместная разработка, производство продукции для нужд обороны и безопасности, возможность её экспорта в другие страны свидетельствуют о всеобъемлющих связях... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:14
2024-12-10T14:14
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раджнатх сингх
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Совместная разработка, производство продукции для нужд обороны и безопасности, возможность её экспорта в другие страны свидетельствуют о всеобъемлющих связях Москвы и Дели в военной и военно-технической сферах, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх. "Сотрудничество в области обороны является важным столпом индо-российского особого и привилегированного стратегического партнёрства. Теперь наши всеобъемлющие связи в военных и военно-технических сферах охватывают совместную разработку, совместное производство и возможность экспорта в другие страны. Это отражает высокий уровень взаимного доверия и понимания между нашими органами, которые отвечают за оборону и безопасность. Мы будем продолжать двигаться по этому позитивному пути", - сказал Сингх, выступая во вторник на 21-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству в Москве. Он также отметил, что Индия рассматривает новые области сотрудничества с Россией, сосредотачиваясь на улучшении взаимодействия и увеличения экономической составляющей в двусторонних отношениях. "Я с нетерпением ожидаю содержательного и продуктивного обсуждения на нашей сегодняшней встрече", - сказал министр обороны Индии. Он отметил, что нынешнее заседание проходит на фоне сложной геополитической ситуации. Тем не менее, подчеркнул Сингх, регулярные контакты сторон помогают говорить о прогрессе в отношениях, позволяют обозначить взаимодействие в различных сферах, в том числе в области обороны. "Это помогает нашим отношениям, помогает нам адаптироваться к глобальным изменениям ситуации", - сказал министр обороны Индии.
https://ria.ru/20241209/fregat-1988160918.html
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индия, москва, дели, раджнатх сингх, в мире
Индия, Москва, Дели, Раджнатх Сингх, В мире
Министр обороны Индии рассказал о сотрудничестве с Россией

Сингх назвал оборонное сотрудничество Индии и РФ важным столпом партнерства

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкРаджнатх Сингх
Раджнатх Сингх - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Раджнатх Сингх . Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Совместная разработка, производство продукции для нужд обороны и безопасности, возможность её экспорта в другие страны свидетельствуют о всеобъемлющих связях Москвы и Дели в военной и военно-технической сферах, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.
"Сотрудничество в области обороны является важным столпом индо-российского особого и привилегированного стратегического партнёрства. Теперь наши всеобъемлющие связи в военных и военно-технических сферах охватывают совместную разработку, совместное производство и возможность экспорта в другие страны. Это отражает высокий уровень взаимного доверия и понимания между нашими органами, которые отвечают за оборону и безопасность. Мы будем продолжать двигаться по этому позитивному пути", - сказал Сингх, выступая во вторник на 21-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству в Москве.
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Он также отметил, что Индия рассматривает новые области сотрудничества с Россией, сосредотачиваясь на улучшении взаимодействия и увеличения экономической составляющей в двусторонних отношениях.
"Я с нетерпением ожидаю содержательного и продуктивного обсуждения на нашей сегодняшней встрече", - сказал министр обороны Индии.
Он отметил, что нынешнее заседание проходит на фоне сложной геополитической ситуации. Тем не менее, подчеркнул Сингх, регулярные контакты сторон помогают говорить о прогрессе в отношениях, позволяют обозначить взаимодействие в различных сферах, в том числе в области обороны.
"Это помогает нашим отношениям, помогает нам адаптироваться к глобальным изменениям ситуации", - сказал министр обороны Индии.
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