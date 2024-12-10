https://ria.ru/20241210/hakasija-1988502266.html

В Хакасии директора пивоваренного завода обвинили в уклонении от налогов

В Хакасии директора пивоваренного завода обвинили в уклонении от налогов - РИА Новости, 10.12.2024

В Хакасии директора пивоваренного завода обвинили в уклонении от налогов

Директор ООО "Альпина" в Хакасии обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 3,4 миллиарда рублей, расследование дела завершено и вскоре будет... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T20:23

2024-12-10T20:23

2024-12-10T20:23

происшествия

россия

красноярский край

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следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 10 дек – РИА Новости. Директор ООО "Альпина" в Хакасии обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 3,4 миллиарда рублей, расследование дела завершено и вскоре будет передано в суд, сообщает региональный СК РФ. По данным ведомства, в период с января 2017 по март 2020 года директор компании уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 3,4 миллиарда рублей. Обвиняемый включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о суммах акцизов, налога на добавленную стоимость и страховых взносов за указанный период. Для уклонения от уплаты налогов директор организовал схему сокрытия выручки от реализации неучтенного оборота слабоалкогольных напитков. В дополнение к этому, с февраля 2017 по декабрь 2019 года он систематически зачислял более 650 миллионов рублей на расчетные счета компании, что позволило легализовать средства, полученные в результате незаконной деятельности. В пресс-службе регионального СК уточнили РИА Новости, что речь идет про директора и одновременно учредителя пивоваренного завода "Альпина" Александре Зубареве. "Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО "Альпина". Он обвиняется в… уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации денежных средств, совершенной в особо крупном размере - 2 эпизода", - говорится в сообщении. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20241130/blinovskaya-1986656780.html

https://ria.ru/20241107/delo-1982461089.html

россия

красноярский край

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происшествия, россия, красноярский край, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)