Рейтинг@Mail.ru
Глава калужского Заксобрания доставил гумгруз в приграничные регионы - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
17:30 10.12.2024 (обновлено: 17:38 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/gumgruz-1988467891.html
Глава калужского Заксобрания доставил гумгруз в приграничные регионы
Глава калужского Заксобрания доставил гумгруз в приграничные регионы - РИА Новости, 10.12.2024
Глава калужского Заксобрания доставил гумгруз в приграничные регионы
Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев и депутат Юрий Соловьев побывали с гуманитарной миссией в Курске и Белгороде,... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:30
2024-12-10T17:38
надежные люди
белгород
калужская область
курск
юрий соловьев
владислав шапша
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988465412_0:70:1024:646_1920x0_80_0_0_908ff08390f822eee275863791006094.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев и депутат Юрий Соловьев побывали с гуманитарной миссией в Курске и Белгороде, сообщает пресс-служба регионального парламента. Груз, собранный жителями Калужской области, доставили в Белгород по поручению губернатора Владислава Шапши. "Груз был собран оперативно всей областью. Все районы участвовали в его подготовке. В первую очередь, это продукты питания. Калужане переживают за то, что происходит в Белгородской области и на Курщине. Стараемся помогать всем, чем можем", - подчеркнул Новосельцев, его слова приводит пресс-служба. В общей сложности в Белгород доставлено 20 тонн товаров первой необходимости. В ближайшее время продукты будут переданы белгородцам, вынужденно покинувшим свои дома. Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков лично приехал встретить гуманитарную миссию. Новосельцеву и его коллегам он вручил почетные грамоты за помощь и постоянную поддержку жителей региона. В Курскую область калужане привезли сладкие подарки для учеников Кремяновской школы Кореневского района. "Их в скором времени вручат ребятам на новогодней елке в одной из школ Курска, за которой сейчас закреплена Кремяновская СОШ. Село Кремяное - ближайшее приграничье. Здесь идут бои. Но, как говорит директор школы Татьяна Владимировна Мусияченко, учебный процесс несмотря ни на что не должен останавливаться. Учителя продолжают вести уроки онлайн. Татьяна Владимировна не так давно написала нам письмо. Спросила, не будет ли у нас возможности порадовать ее учеников новогодним угощением. Мы не могли не откликнуться: сладости купили, оперативно доставили. Празднику – быть"! - написал Новосельцев на своих страницах в социальных сетях.
https://ria.ru/20241210/svo-1988352169.html
https://ria.ru/20241206/svo-1987715745.html
белгород
калужская область
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988465412_98:0:1003:679_1920x0_80_0_0_635d0fb5f432e4377d00fb2366dad61a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, калужская область, курск, юрий соловьев, владислав шапша, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума, сво
Надежные люди, Белгород, Калужская область, Курск, Юрий Соловьев, Владислав Шапша, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума, СВО
Глава калужского Заксобрания доставил гумгруз в приграничные регионы

Геннадий Новосельцев доставил гуманитарный груз в приграничные регионы

© Фото : пресс-служба калужского Заксобрания Глава Калужского Заксобрания доставил гумгруз в приграничные регионы
Глава Калужского Заксобрания доставил гумгруз в приграничные регионы - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : пресс-служба калужского Заксобрания
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев и депутат Юрий Соловьев побывали с гуманитарной миссией в Курске и Белгороде, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Груз, собранный жителями Калужской области, доставили в Белгород по поручению губернатора Владислава Шапши.
Ишимцы отправили на СВО комплекс РЭБ и оборудование по заявкам бойцов - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Ишим выполнил заявки своих бойцов
Вчера, 12:01
"Груз был собран оперативно всей областью. Все районы участвовали в его подготовке. В первую очередь, это продукты питания. Калужане переживают за то, что происходит в Белгородской области и на Курщине. Стараемся помогать всем, чем можем", - подчеркнул Новосельцев, его слова приводит пресс-служба.
В общей сложности в Белгород доставлено 20 тонн товаров первой необходимости. В ближайшее время продукты будут переданы белгородцам, вынужденно покинувшим свои дома.
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков лично приехал встретить гуманитарную миссию. Новосельцеву и его коллегам он вручил почетные грамоты за помощь и постоянную поддержку жителей региона.
В Курскую область калужане привезли сладкие подарки для учеников Кремяновской школы Кореневского района.
"Их в скором времени вручат ребятам на новогодней елке в одной из школ Курска, за которой сейчас закреплена Кремяновская СОШ. Село Кремяное - ближайшее приграничье. Здесь идут бои. Но, как говорит директор школы Татьяна Владимировна Мусияченко, учебный процесс несмотря ни на что не должен останавливаться. Учителя продолжают вести уроки онлайн. Татьяна Владимировна не так давно написала нам письмо. Спросила, не будет ли у нас возможности порадовать ее учеников новогодним угощением. Мы не могли не откликнуться: сладости купили, оперативно доставили. Празднику – быть"! - написал Новосельцев на своих страницах в социальных сетях.
Оборудование для радиоэлектронной борьбы, переданное священниками Орловской епархии для служащих медроты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Орловская епархия привезла военным врачам средства РЭБ и носилки
6 декабря, 14:03
 
Надежные людиБелгородКалужская областьКурскЮрий СоловьевВладислав ШапшаЮрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы)Белгородская областная ДумаСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала