https://ria.ru/20241210/gumgruz-1988467891.html

Глава калужского Заксобрания доставил гумгруз в приграничные регионы

Глава калужского Заксобрания доставил гумгруз в приграничные регионы - РИА Новости, 10.12.2024

Глава калужского Заксобрания доставил гумгруз в приграничные регионы

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев и депутат Юрий Соловьев побывали с гуманитарной миссией в Курске и Белгороде,... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:30

2024-12-10T17:30

2024-12-10T17:38

надежные люди

белгород

калужская область

курск

юрий соловьев

владислав шапша

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

белгородская областная дума

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев и депутат Юрий Соловьев побывали с гуманитарной миссией в Курске и Белгороде, сообщает пресс-служба регионального парламента. Груз, собранный жителями Калужской области, доставили в Белгород по поручению губернатора Владислава Шапши. "Груз был собран оперативно всей областью. Все районы участвовали в его подготовке. В первую очередь, это продукты питания. Калужане переживают за то, что происходит в Белгородской области и на Курщине. Стараемся помогать всем, чем можем", - подчеркнул Новосельцев, его слова приводит пресс-служба. В общей сложности в Белгород доставлено 20 тонн товаров первой необходимости. В ближайшее время продукты будут переданы белгородцам, вынужденно покинувшим свои дома. Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков лично приехал встретить гуманитарную миссию. Новосельцеву и его коллегам он вручил почетные грамоты за помощь и постоянную поддержку жителей региона. В Курскую область калужане привезли сладкие подарки для учеников Кремяновской школы Кореневского района. "Их в скором времени вручат ребятам на новогодней елке в одной из школ Курска, за которой сейчас закреплена Кремяновская СОШ. Село Кремяное - ближайшее приграничье. Здесь идут бои. Но, как говорит директор школы Татьяна Владимировна Мусияченко, учебный процесс несмотря ни на что не должен останавливаться. Учителя продолжают вести уроки онлайн. Татьяна Владимировна не так давно написала нам письмо. Спросила, не будет ли у нас возможности порадовать ее учеников новогодним угощением. Мы не могли не откликнуться: сладости купили, оперативно доставили. Празднику – быть"! - написал Новосельцев на своих страницах в социальных сетях.

https://ria.ru/20241210/svo-1988352169.html

https://ria.ru/20241206/svo-1987715745.html

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белгород, калужская область, курск, юрий соловьев, владислав шапша, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума, сво