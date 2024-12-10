https://ria.ru/20241210/gruzoviki-1988407233.html

﻿"Яндекс" запустит беспилотные грузовики на трассах Московской области

﻿"Яндекс" запустит беспилотные грузовики на трассах Московской области - РИА Новости, 10.12.2024

﻿"Яндекс" запустит беспилотные грузовики на трассах Московской области

"Яндекс" собирается в 2025 году запустить беспилотные грузовые автомобили на базе китайских Shacman на трассах М-11 и М-12, также есть планы на передвижение... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:56

2024-12-10T14:56

2024-12-10T14:56

яндекс

московская область (подмосковье)

технологии

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. "Яндекс" собирается в 2025 году запустить беспилотные грузовые автомобили на базе китайских Shacman на трассах М-11 и М-12, также есть планы на передвижение автономных машин по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), следует из материалов и комментария пресс-службы "Яндекса". Автомобили Shacman модели Х6000, которые оснащены беспилотными системами "Яндекса", курсируют сегодня по трассе М-4 "Дон", а в 2025 году планируется их запуск на М-11 "Нева" и М-12 "Восток", следует из маркетинговых материалов "Яндекса". Также в планах компании - запуск автономных машин на ЦКАД. "Мы уже цифровизируем ЦКАД и собираем его карту, чтобы в будущем наши автомобили могли ездить по этой дороге", - сообщили в пресс-службе "Яндекса". На данный момент беспилотные грузовики компании курсируют по трассе М-4 "Дон", осуществляя как тестовые, так и коммерческие маршруты, добавили там.

https://ria.ru/20241203/yandeks-1987082369.html

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яндекс, московская область (подмосковье), технологии, общество