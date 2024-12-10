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Президент Грузии заявила, что перед ее дворцом поставили поезд - РИА Новости, 10.12.2024
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12:33 10.12.2024 (обновлено: 16:27 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/gruziya-1988360956.html
Президент Грузии заявила, что перед ее дворцом поставили поезд
Президент Грузии заявила, что перед ее дворцом поставили поезд - РИА Новости, 10.12.2024
Президент Грузии заявила, что перед ее дворцом поставили поезд
Президент Грузии Саломе Зурабишвили за несколько дней до президентских выборов в республике опубликовала фотографию поезда перед дворцом главы государства и... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:33
2024-12-10T16:27
в мире
грузия
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 10 дек — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили за несколько дней до президентских выборов в республике опубликовала фотографию поезда перед дворцом главы государства и поинтересовалась, кто на нем с ней поедет. "Мне поставили поезд перед дворцом Орбелиани… Ну посмотрим, кто поедет", — написала Зурабишвили на своей странице в соцсети. Поезд, о котором пишет Зурабишвили, предположительно, является новогодней декорацией, установленной городскими властями. Президентские выборы в Грузии пройдут 14 декабря. Полномочия Зурабишвили истекают 16 декабря, то есть она должна будет покинуть резиденцию главы государства. Но Грузию, похоже, ждет еще один скандал, поскольку Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".
https://ria.ru/20241209/gruziya-1988226550.html
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе
Президент Грузии заявила, что перед ее дворцом поставили поезд

Президент Грузии Зурабишвили заявила, что перед ее дворцом поставили поезд

© Фото : страница Саломе Зурабишвили в соцсетиФото, опубликованное Саломе Зурабишвили
Фото, опубликованное Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : страница Саломе Зурабишвили в соцсети
Фото, опубликованное Саломе Зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 10 дек — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили за несколько дней до президентских выборов в республике опубликовала фотографию поезда перед дворцом главы государства и поинтересовалась, кто на нем с ней поедет.
"Мне поставили поезд перед дворцом Орбелиани… Ну посмотрим, кто поедет", — написала Зурабишвили на своей странице в соцсети.
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Поезд, о котором пишет Зурабишвили, предположительно, является новогодней декорацией, установленной городскими властями.
Президентские выборы в Грузии пройдут 14 декабря. Полномочия Зурабишвили истекают 16 декабря, то есть она должна будет покинуть резиденцию главы государства. Но Грузию, похоже, ждет еще один скандал, поскольку Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".
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В миреГрузияСаломе ЗурабишвилиИраклий Кобахидзе
 
 
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