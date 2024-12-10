https://ria.ru/20241210/gruziya-1988360956.html

Президент Грузии заявила, что перед ее дворцом поставили поезд

Президент Грузии заявила, что перед ее дворцом поставили поезд - РИА Новости, 10.12.2024

Президент Грузии заявила, что перед ее дворцом поставили поезд

Президент Грузии Саломе Зурабишвили за несколько дней до президентских выборов в республике опубликовала фотографию поезда перед дворцом главы государства и... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:33

2024-12-10T12:33

2024-12-10T16:27

в мире

грузия

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988385466_0:23:960:563_1920x0_80_0_0_50a4e64bb0a6c81388b78a9d8db9840e.jpg

ТБИЛИСИ, 10 дек — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили за несколько дней до президентских выборов в республике опубликовала фотографию поезда перед дворцом главы государства и поинтересовалась, кто на нем с ней поедет. "Мне поставили поезд перед дворцом Орбелиани… Ну посмотрим, кто поедет", — написала Зурабишвили на своей странице в соцсети. Поезд, о котором пишет Зурабишвили, предположительно, является новогодней декорацией, установленной городскими властями. Президентские выборы в Грузии пройдут 14 декабря. Полномочия Зурабишвили истекают 16 декабря, то есть она должна будет покинуть резиденцию главы государства. Но Грузию, похоже, ждет еще один скандал, поскольку Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".

https://ria.ru/20241209/gruziya-1988226550.html

https://ria.ru/20241209/gruziya-1988179505.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе