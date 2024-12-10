Беспилотник атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Гросси: дрон атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ по пути на ЗАЭС
© СоцсетиПоследствия атаки беспилотником автомобиля экспертов МАГАТЭ на дороге к Запорожской АЭС со стороны ВСУ
© Соцсети
Последствия атаки беспилотником автомобиля экспертов МАГАТЭ на дороге к Запорожской АЭС со стороны ВСУ
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ВЕНА, 10 дек — РИА Новости. Беспилотник атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ по дороге к Запорожской АЭС, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси в видео, опубликованном в официальном аккаунте организации в соцсети Х.
"Один из автомобилей команды МАГАТЭ подвергся атаке с использованием беспилотника. К счастью, обошлось без жертв и наши сотрудники находятся в безопасности. Ротация была завершена", — сказал он.
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При этом Гросси решительно осудил произошедшее и призвал к максимальному уважению.
"Ранее я уже говорил, что атаки на атомные электростанции недопустимы. Атаковать тех, кто обеспечивает ядерную безопасность и охрану этих объектов, еще более неприемлемо", — добавил гендиректор агентства.
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Ранее сегодня Минобороны России сообщило, что во время ротации наблюдателей МАГАТЭ по маршруту их движения от места перехода — разрушенного моста у населенного пункта Каменское — с 7:00 до 19:00 действовал режим прекращения огня, который неукоснительно соблюдался российскими военнослужащими.
Эксперты агентства присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года — после первого визита Гросси на объект.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022-го она перешла под контроль России.