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Беспилотник атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 10.12.2024
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20:36 10.12.2024 (обновлено: 21:32 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/grossi-1988506114.html
Беспилотник атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Беспилотник атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 10.12.2024
Беспилотник атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Беспилотник атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ по дороге к Запорожской АЭС, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси в видео, опубликованном в официальном... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T20:36
2024-12-10T21:32
магатэ
рафаэль гросси
запорожская аэс
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
энергодар
безопасность
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ВЕНА, 10 дек — РИА Новости. Беспилотник атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ по дороге к Запорожской АЭС, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси в видео, опубликованном в официальном аккаунте организации в соцсети Х."Один из автомобилей команды МАГАТЭ подвергся атаке с использованием беспилотника. К счастью, обошлось без жертв и наши сотрудники находятся в безопасности. Ротация была завершена", — сказал он.При этом Гросси решительно осудил произошедшее и призвал к максимальному уважению. "Ранее я уже говорил, что атаки на атомные электростанции недопустимы. Атаковать тех, кто обеспечивает ядерную безопасность и охрану этих объектов, еще более неприемлемо", — добавил гендиректор агентства. Ранее сегодня Минобороны России сообщило, что во время ротации наблюдателей МАГАТЭ по маршруту их движения от места перехода — разрушенного моста у населенного пункта Каменское — с 7:00 до 19:00 действовал режим прекращения огня, который неукоснительно соблюдался российскими военнослужащими.Эксперты агентства присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года — после первого визита Гросси на объект.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022-го она перешла под контроль России.
https://ria.ru/20241206/plen-1987685983.html
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магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, энергодар, безопасность
МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Безопасность
Беспилотник атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Гросси: дрон атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ по пути на ЗАЭС

© СоцсетиПоследствия атаки беспилотником автомобиля экспертов МАГАТЭ на дороге к Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Последствия атаки беспилотником автомобиля экспертов МАГАТЭ на дороге к Запорожской АЭС со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Соцсети
Последствия атаки беспилотником автомобиля экспертов МАГАТЭ на дороге к Запорожской АЭС со стороны ВСУ
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ВЕНА, 10 дек — РИА Новости. Беспилотник атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ по дороге к Запорожской АЭС, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси в видео, опубликованном в официальном аккаунте организации в соцсети Х.
"Один из автомобилей команды МАГАТЭ подвергся атаке с использованием беспилотника. К счастью, обошлось без жертв и наши сотрудники находятся в безопасности. Ротация была завершена", — сказал он.
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При этом Гросси решительно осудил произошедшее и призвал к максимальному уважению.
"Ранее я уже говорил, что атаки на атомные электростанции недопустимы. Атаковать тех, кто обеспечивает ядерную безопасность и охрану этих объектов, еще более неприемлемо", — добавил гендиректор агентства.
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Ранее сегодня Минобороны России сообщило, что во время ротации наблюдателей МАГАТЭ по маршруту их движения от места перехода — разрушенного моста у населенного пункта Каменское — с 7:00 до 19:00 действовал режим прекращения огня, который неукоснительно соблюдался российскими военнослужащими.
Эксперты агентства присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года — после первого визита Гросси на объект.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022-го она перешла под контроль России.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
МАГАТЭРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныЭнергодарБезопасность
 
 
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