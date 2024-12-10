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Жителя Белгорода приговорили к сроку за госизмену и помощь террористам - РИА Новости, 10.12.2024
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17:46 10.12.2024 (обновлено: 20:34 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/gosizmena-1988473527.html
Жителя Белгорода приговорили к сроку за госизмену и помощь террористам
Жителя Белгорода приговорили к сроку за госизмену и помощь террористам - РИА Новости, 10.12.2024
Жителя Белгорода приговорили к сроку за госизмену и помощь террористам
Суд признал белгородца виновным в государственной измене и участии в деятельности террористической организации, назначив ему 16 лет лишения свободы, сообщили в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:46
2024-12-10T20:34
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БЕЛГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Суд признал белгородца виновным в государственной измене и участии в деятельности террористической организации, назначив ему 16 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. Следствием установлено, что 30-летний житель Белгорода контактировал с представителем украинского террористического формирования и по его заданиям собирал и передавал информацию о расположении российских военных на территории Белгородской области. Кроме того, мужчина распространял среди жителей города агитационные листовки, пропагандирующие деятельность этой террористической организации. Как подчеркнули в УФСБ, приговором 2-го Западного окружного военного суда РФ фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 "Государственная измена" и ч. 2 ст. 205.5 "Участие в деятельности организации, признанной террористической" УК РФ. "Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания первых 3 лет в тюрьме, 13 лет - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе УФСБ. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20241127/gosizmena-1985907287.html
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происшествия, россия, белгород, белгородская область, фсб
Происшествия, Россия, Белгород, Белгородская область, ФСБ
Жителя Белгорода приговорили к сроку за госизмену и помощь террористам

Суд дал белгородцу 16 лет за участие в деятельности террористической организации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Суд признал белгородца виновным в государственной измене и участии в деятельности террористической организации, назначив ему 16 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Следствием установлено, что 30-летний житель Белгорода контактировал с представителем украинского террористического формирования и по его заданиям собирал и передавал информацию о расположении российских военных на территории Белгородской области. Кроме того, мужчина распространял среди жителей города агитационные листовки, пропагандирующие деятельность этой террористической организации.
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Как подчеркнули в УФСБ, приговором 2-го Западного окружного военного суда РФ фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 "Государственная измена" и ч. 2 ст. 205.5 "Участие в деятельности организации, признанной террористической" УК РФ.
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания первых 3 лет в тюрьме, 13 лет - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе УФСБ.
Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.
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