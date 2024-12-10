https://ria.ru/20241210/gosizmena-1988473527.html

Жителя Белгорода приговорили к сроку за госизмену и помощь террористам

Жителя Белгорода приговорили к сроку за госизмену и помощь террористам - РИА Новости, 10.12.2024

Жителя Белгорода приговорили к сроку за госизмену и помощь террористам

Суд признал белгородца виновным в государственной измене и участии в деятельности террористической организации, назначив ему 16 лет лишения свободы, сообщили в... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:46

2024-12-10T17:46

2024-12-10T20:34

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БЕЛГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Суд признал белгородца виновным в государственной измене и участии в деятельности террористической организации, назначив ему 16 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. Следствием установлено, что 30-летний житель Белгорода контактировал с представителем украинского террористического формирования и по его заданиям собирал и передавал информацию о расположении российских военных на территории Белгородской области. Кроме того, мужчина распространял среди жителей города агитационные листовки, пропагандирующие деятельность этой террористической организации. Как подчеркнули в УФСБ, приговором 2-го Западного окружного военного суда РФ фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 "Государственная измена" и ч. 2 ст. 205.5 "Участие в деятельности организации, признанной террористической" УК РФ. "Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания первых 3 лет в тюрьме, 13 лет - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе УФСБ. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20241127/gosizmena-1985907287.html

https://ria.ru/20241114/glavar-1983785198.html

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происшествия, россия, белгород, белгородская область, фсб