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Проект о порядке приема в школы детей мигрантов рассмотрят 11 декабря
Проект о порядке приема в школы детей мигрантов рассмотрят 11 декабря - РИА Новости, 10.12.2024
Проект о порядке приема в школы детей мигрантов рассмотрят 11 декабря
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть 11 декабря во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:30
2024-12-10T15:30
2024-12-10T15:30
общество
вячеслав володин
ирина яровая
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть 11 декабря во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка. Ранее в Госдуму был внесен проект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Рассмотрение законопроекта в первом чтении состоится 10 декабря. Среди авторов проекта председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, главы ключевых комитетов Думы и главы фракций Госдумы. "Коллеги, сейчас завершим обсуждение, проголосуем, но правильно было бы не откладывать в долгий ящик и рассмотреть его уже завтра во втором и третьем чтении. Потому что подавляющее большинство депутатов авторы этого закона. Его ждут, мы сможем в этом случае уже с января запустить все необходимые процессы в сфере образования, оценки знания языка, и, безусловно, в введении порядка с незаконной миграцией", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Согласно законопроекту, зачисление иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ. При этом, в случае принятия законопроекта, лица, не прошедшие тестирование, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ. Также предлагается установить, что лица, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, не могут быть приняты в школу. Отмечается, что методическое обеспечение проведения тестирования, организация разработки диагностических материалов для его проведения, критерии оценивания знания русского языка, а также определение минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение такого тестирования, будет осуществляться Рособрнадзором.
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https://ria.ru/20241206/pravitelstvo-1987832204.html
https://ria.ru/20241205/migrant-1987462170.html
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общество, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Проект о порядке приема в школы детей мигрантов рассмотрят 11 декабря
Володин: проект о порядке приема в школы детей мигрантов рассмотрят 11 декабря
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть 11 декабря во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка.
Ранее в Госдуму
был внесен проект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Рассмотрение законопроекта в первом чтении состоится 10 декабря. Среди авторов проекта председатель Госдумы Вячеслав Володин
, вице-спикер ГД Ирина Яровая
, главы ключевых комитетов Думы и главы фракций Госдумы.
"Коллеги, сейчас завершим обсуждение, проголосуем, но правильно было бы не откладывать в долгий ящик и рассмотреть его уже завтра во втором и третьем чтении. Потому что подавляющее большинство депутатов авторы этого закона. Его ждут, мы сможем в этом случае уже с января запустить все необходимые процессы в сфере образования, оценки знания языка, и, безусловно, в введении порядка с незаконной миграцией", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Согласно законопроекту, зачисление иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ.
При этом, в случае принятия законопроекта, лица, не прошедшие тестирование, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ.
Также предлагается установить, что лица, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, не могут быть приняты в школу.
Отмечается, что методическое обеспечение проведения тестирования, организация разработки диагностических материалов для его проведения, критерии оценивания знания русского языка, а также определение минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение такого тестирования, будет осуществляться Рособрнадзором
.