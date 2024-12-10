https://ria.ru/20241210/gosduma-1988415833.html

Проект о порядке приема в школы детей мигрантов рассмотрят 11 декабря

Проект о порядке приема в школы детей мигрантов рассмотрят 11 декабря - РИА Новости, 10.12.2024

Проект о порядке приема в школы детей мигрантов рассмотрят 11 декабря

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть 11 декабря во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:30

2024-12-10T15:30

2024-12-10T15:30

общество

вячеслав володин

ирина яровая

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть 11 декабря во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка. Ранее в Госдуму был внесен проект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Рассмотрение законопроекта в первом чтении состоится 10 декабря. Среди авторов проекта председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, главы ключевых комитетов Думы и главы фракций Госдумы. "Коллеги, сейчас завершим обсуждение, проголосуем, но правильно было бы не откладывать в долгий ящик и рассмотреть его уже завтра во втором и третьем чтении. Потому что подавляющее большинство депутатов авторы этого закона. Его ждут, мы сможем в этом случае уже с января запустить все необходимые процессы в сфере образования, оценки знания языка, и, безусловно, в введении порядка с незаконной миграцией", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Согласно законопроекту, зачисление иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ. При этом, в случае принятия законопроекта, лица, не прошедшие тестирование, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ. Также предлагается установить, что лица, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, не могут быть приняты в школу. Отмечается, что методическое обеспечение проведения тестирования, организация разработки диагностических материалов для его проведения, критерии оценивания знания русского языка, а также определение минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение такого тестирования, будет осуществляться Рособрнадзором.

https://ria.ru/20241206/ekzamen-1987836805.html

https://ria.ru/20241206/pravitelstvo-1987832204.html

https://ria.ru/20241205/migrant-1987462170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)