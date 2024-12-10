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Госдума отнесла уголовные дела добровольцев к военным судам
Госдума отнесла уголовные дела добровольцев к военным судам - РИА Новости, 10.12.2024
Госдума отнесла уголовные дела добровольцев к военным судам
Госдума на пленарном заседании одобрила во втором и третьем, окончательном чтении проект федерального конституционного закона, который относит к военным судам... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:20
2024-12-10T15:20
2024-12-10T15:20
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила во втором и третьем, окончательном чтении проект федерального конституционного закона, который относит к военным судам уголовные дела о преступлениях граждан, пребывающих в добровольческих формирований или исключенных из них. Законопроект был разработан группой депутатов, в числе которых глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев. Законопроектом уточняется подсудность уголовных дел военным судам, отнеся к их подсудности уголовные дела о преступлениях, совершенных гражданами, пребывающими в добровольческих формированиях, а также гражданами, исключенными из добровольческих формирований.
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андрей картаполов, василий пискарев, госдума рф, россия, общество
Андрей Картаполов, Василий Пискарев, Госдума РФ, Россия, Общество
Госдума отнесла уголовные дела добровольцев к военным судам
ГД одобрила проект о рассмотрении преступлений добровольцев в военных судах