https://ria.ru/20241210/gosduma-1988412712.html

Госдума отнесла уголовные дела добровольцев к военным судам

Госдума отнесла уголовные дела добровольцев к военным судам - РИА Новости, 10.12.2024

Госдума отнесла уголовные дела добровольцев к военным судам

Госдума на пленарном заседании одобрила во втором и третьем, окончательном чтении проект федерального конституционного закона, который относит к военным судам... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:20

2024-12-10T15:20

2024-12-10T15:20

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила во втором и третьем, окончательном чтении проект федерального конституционного закона, который относит к военным судам уголовные дела о преступлениях граждан, пребывающих в добровольческих формирований или исключенных из них. Законопроект был разработан группой депутатов, в числе которых глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев. Законопроектом уточняется подсудность уголовных дел военным судам, отнеся к их подсудности уголовные дела о преступлениях, совершенных гражданами, пребывающими в добровольческих формированиях, а также гражданами, исключенными из добровольческих формирований.

https://ria.ru/20241210/gosduma-1988406474.html

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андрей картаполов, василий пискарев, госдума рф, россия, общество