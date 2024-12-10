https://ria.ru/20241210/gosdep-1988518680.html

Госдеп одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины

Госдеп одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины - РИА Новости, 10.12.2024

Госдеп одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины

Госдеп одобрил контракт на 266 миллионов долларов на обслуживание F-16 для Украины, сообщает Пентагон. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T23:28

2024-12-10T23:28

2024-12-10T23:31

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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Госдеп одобрил контракт на 266 миллионов долларов на обслуживание F-16 для Украины, сообщает Пентагон. "Госдеп одобрил возможную продажу правительству Украины услуг по поддержке F-16 и сопутствующего оборудования на 266,4 млн долларов", - говорится в сообщении американского военного ведомства. Речь идет об оборудовании, запчастях и техподдержке, услуги будут предоставляться расположенной в Бельгии компанией Sabena, Lockheed Martin Aeronautics из Техаса и Pratt and Whitney из Коннектикута, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241208/piloty-1987954274.html

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в мире, украина, государственный департамент сша, министерство обороны сша, f-16, вооруженные силы украины