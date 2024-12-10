https://ria.ru/20241210/gorshkov-1988353310.html

Георгий Горшков: люди начали перекладывать деньги из-под подушки на вклады

Георгий Горшков: люди начали перекладывать деньги из-под подушки на вклады - РИА Новости, 10.12.2024

Георгий Горшков: люди начали перекладывать деньги из-под подушки на вклады

Российские банки в следующем году будут удерживать высокие ставки по депозитам, чтобы, в том числе, кредитовать корпоративных заемщиков. Ипотеку россияне в... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T13:00

2024-12-10T13:00

2024-12-10T13:00

интервью

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

втб (банк)

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Российские банки в следующем году будут удерживать высокие ставки по депозитам, чтобы, в том числе, кредитовать корпоративных заемщиков. Ипотеку россияне в основном будут брать с господдержкой, а по рыночным ставкам – на короткое время, чтобы "перехватить" деньги, считает заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков. О том, какой должна быть финансовая "подушка безопасности", о способах копить деньги и об изменившемся поведении мошенников он рассказал в интервью РИА Новости. Беседовали Елена Лыкова и Анна Афонина– Этот год заканчивается с рекордно высокой ключевой ставкой, при этом ЦБ не исключает ее роста и на декабрьском заседании. По вашим прогнозам, в 2025 году рынок ипотеки не дотянет даже до пандемийного 2020 года. Как перераспределятся доли между видами ипотеки в следующем году?– Рынок ипотеки сильнее других сегментов розничного кредитования зависит от ключевой ставки, как минимум в части, которая не касается государственных субсидий. Конечно, мы видим снижение спроса на рыночную ипотеку, происходит структурная перестройка, и доля субсидированных программ растет.По итогам 2024 года "семейная" ипотека займет около 40% в общих выдачах на рынке. В следующем году ее доля может подрасти до 50-55%. Спрос на Дальневосточную и "арктическую" ипотеку также должен усилиться, потому что в эти регионы приходит все больше крупных застройщиков, а правительство ведет целенаправленную работу, чтобы новые компании начинали стройку. Поэтому будем наблюдать за динамикой.– Почему банки в принципе не остановят ипотечное кредитование, ведь ставки уже заградительные?– Бывают разные ситуации в жизни. Сейчас падает количество кредитов, которые оформляются по таким высоким ставкам, – 28-30% годовых. Но при этом остаются семьи, которые "перехватывают" кредитные средства на относительно небольшую сумму или относительно короткий срок, чтобы просто закрыть "кассовый разрыв". Например, у семьи может заканчиваться срок крупного депозита через пять-шесть месяцев. Она не хочет терять накопленные проценты при досрочном снятии денег, и берет ипотечный кредит, потому что сейчас подвернулся хороший объект. И эти пять-шесть месяцев ипотечный кредит выплачивается, а когда закрывается депозит, семья погашает кредит полностью. Такая ситуация достаточно жизненная, и доля таких сделок растет.– Девелоперы начинают придумывать с банками разные ипотечные схемы, против ряда которых выступает ЦБ. Как вы видите решение этого вопроса, чтобы и покупатель мог купить доступную ему квартиру и не попасть при этом в неприятную ситуацию?– Ипотечные программы – это всегда сотрудничество нескольких сторон: клиента, банка и застройщика или клиента, банка и риэлтора, если это вторичный рынок. Внутри этого треугольника есть взаиморасчеты. При этом если мы с вами решаем задачу доступности ипотечного кредита, стороны будут договариваться так или иначе.Что не нравится регулятору? Когда за фасадом низкой ипотечной ставки возникают существенные дополнительные издержки: либо на стороне клиента какая-то переплата, либо на стороне застройщика. И банки стараются соблюсти все те принципы, о которых они, в том числе с регулятором, договариваются.ЦБ настаивает, чтобы банки не давали кредиты клиентам с уже высокой финансовой нагрузкой, чтобы ценовые и другие параметры кредитной сделки были прозрачными для потребителя. И банки следуют этому правилу.Второе. Доступность жилья, за которую борются и правительство, и Банк России, – это не только ставка по кредиту, но и стоимость квадратного метра.Банк, который выдает ипотеку клиентам того или иного застройщика, при прочих равных не оценивает кредитное состояние этого застройщика. Это сделка между покупателем квартиры и ее продавцом. Если банк не кредитует застройщика, то и какие здесь взаимоотношения?Регулятор вырабатывает свою позицию по теме дополнительных комиссий или плат, которые могут существовать между застройщиком и банком. Мы будем следовать всем правилам, которые он озвучит. Тема достаточно специфическая, потому что она касается тонкой донастройки экономической модели самого застройщика.– По вашим ожиданиям, в 2025 году рынок сбережений в России продолжит двузначный рост – более 21%. Однако его темпы будут снижаться в случае реализации планов ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики. Насколько он может сократиться в следующем году при смягчении ДКП, и какова вероятность этого по вашим оценкам?– Давайте определимся с терминологией, что мы называем снижением и повышением. Текущий год рынок сбережений закончит на отметке примерно 56,5 триллиона рублей, увеличившись на рекордные 26%.В значительной части прирост рынка состоит из процентов, которые получат клиенты по своим вкладам и накопительным счетам. Внутри этого прироста в абсолюте около семи триллионов рублей – это проценты, которые банки заплатили клиентам. И в следующем году этот тренд продолжится. Рынок дойдет примерно до 68,5 триллиона рублей.Даже заметное снижение ключевой ставки в 2025 году – а мы его вообще не прогнозируем – не приведет к значительному сокращению портфеля депозитов или накопительных счетов, ведь мы как потребители хотим, чтобы деньги лежали по высоким ставкам как можно дольше.– То есть сберегательные настроения россиян усиливаются?– Конечно, ключевая ставка влияет на привлекательность вкладов и накопительных счетов. Мы видим это в том числе по тем деньгам, которые продолжают перетекать "из-под подушки" на банковские вклады – только за этот год это порядка 350 миллиардов рублей. Причем если раньше мы видели размещение на три и шесть месяцев, что нормально в ситуации неопределенности, то сейчас горизонт планирования у клиентов удлиняется, растет доля вкладов со сроками шесть-девять месяцев, в некоторых случаях – даже до года.– На ваш взгляд, насколько долго будет продолжаться рост рынка? Смогут ли банки держать такие высокие проценты по депозитам?– Деньги должны работать, поэтому вклады идут и на розничное, и на корпоративное кредитование. И есть еще третья компонента – это те или иные нормативы, регулирующие ликвидную позицию банка.Текущий период высокой ключевой ставки когда-то закончится, а инвестиции нужно делать сейчас, чтобы через пять лет, например, заработал новый завод, который сейчас строится. Эта компонента корпоративного кредитования сохраняет свою активность и таким образом потребляет ликвидность. Поэтому банки заинтересованы привлекать пассивы физических лиц, чтобы кредитовать реальный сектор экономики.Розничное кредитование сжимается в силу действий регулятора и антиинфляционной политики. Но, с другой стороны, растут нормативы ликвидности, иными словами – обязательства банков перед ЦБ наращивать свою ликвидную позицию. Поэтому пока корпоративный сектор развивается, продолжает инвестировать в новое производство, мы не видим снижения потребности банков в депозитах. Какая бы ключевая ставка ни была, я не вижу снижения спроса на депозиты у банков.Дальше – это, естественно, конкурентная позиция. Вне зависимости от уровня ключевой ставки банки между собой борются за привлекательность депозитного предложения, за ту ликвидность, которая есть на рынке.– Как вы считаете, какая должна быть подушка безопасности у людей в текущих условиях?– Это очень тонкий вопрос, потому что для людей с разным достатком эта подушка безопасности может означать разные уровни поддержки. Пока еще остается часть потребителей, у которой не существует этой самой "подушки" даже в размере одномесячных расходов. И я бы сказал, что в социальном плане вот это – проблема номер один.Часто говорят о пенсионерах как о социально незащищенной категории, но надо сказать, что мне кажется, за последние 10 или 15 лет ситуация изменилась. У ВТБ крупная доля на рынке пенсионного обеспечения в стране, и мы видим, что пенсионеры хотя бы одну пенсию всегда держат на своих счетах. Как у людей опытных, умудренных жизнью у них есть мера: запас денег должен быть. Дальше возникает вопрос: сколько откладывать, а сколько тратить. Когда речь идет о фундаментальных вещах – образовании детей, здоровье, жилье – вопрос об инвестициях должен решаться однозначно. Когда мы говорим о потреблении, которое опережает наши доходы и является скорее данью моде, здесь лучше откладывать.– В следующем году клиентам станет доступен цифровой рубль. Какие операции с этой третьей формой валюты, на ваш взгляд, будут наиболее востребованы?– Действительно, Банк России вместе с кредитными организациями развивает цифровой рубль, идут пилоты с банками. Уже были проведены первые трансграничные переводы, первые снятия через банкомат, первые платежи между субъектами разного типа. Основной срок, который был обозначен, – середина 2025 года. Мы думаем, что инструмент начнет получать широкий оборот, но, тем не менее, ждем определения условий и форм, с которых начнется активное внедрение цифрового рубля в нашу жизнь. Пока деталей недостаточно, чтобы сделать точный прогноз.– Вы много рассказываете о новых уловках мошенников, выявил ли банк какие-то особенности кибермошенничества в этом году по сравнению, например, с прошлым годом, в отношении банковского сектора и клиентов банков?– Мошенники изучают наше поведение, наши привычки. Раньше это происходило на очень обобщенном уровне, а сейчас они детально анализируют клиентский профиль. Не секрет, что практически о каждом из нас можно найти информацию в сети. Поэтому основной проблемой остается поведение потребителей, когда они начинают передавать им свою личную информацию, сталкиваясь с мошенниками.Еще более изощренные формы проявляются, когда мошенники изучают наше рабочее окружение, записывают голос коллег или начальника. Они очень хорошо узнают наше окружение, наш образ жизни, формируют ложную оболочку доверительного круга и выманивают деньги. В ходу – вариативность мошеннических атак, поэтому всегда нужно включать здравый смысл, когда вы разговариваете с незнакомыми.– ВТБ открыл отделения в новых регионах и активно расширяют присутствие. Как идет обслуживание клиентов, какие особенности их обслуживания в этих регионах? Какой объем средств принесли физлица в новых регионах во вклады в ваш банк на данный момент?– Надо сказать, что десятки тысяч клиентов в новых регионах были у банка и до того, как мы открыли там отделения, в том числе переезжая туда жить или работать, до этого открыв счета в ВТБ в своих городах. До конца года у нас появятся новые отделения, несколько точек мы уже открыли. Кроме этого, в новых регионах ВТБ запустил выездной сервис. Таким образом, наша работа с клиентами не ограничена только необходимостью прийти в отделение. В этом году мы запустили в новых регионах наши ипотечные программы, в том числе – льготную. Спустя всего несколько месяцев после этого наши выдачи уже достигли десятков миллионов рублей. И это – подтверждение возрождающегося экономического оборота.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), втб (банк)