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В Горловке при сбросе боеприпаса ВСУ ранен мирный житель
В Горловке при сбросе боеприпаса ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 10.12.2024
В Горловке при сбросе боеприпаса ВСУ ранен мирный житель
Мирный житель ранен в Горловке Донецкой народной республики в результате сброса в жилом массиве боеприпаса украинским беспилотником, сообщил во вторник мэр... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:15
2024-12-10T12:15
2024-12-10T12:15
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Мирный житель ранен в Горловке Донецкой народной республики в результате сброса в жилом массиве боеприпаса украинским беспилотником, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Комсомолец" ранен мирный житель Горловки", - написал мэр.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 11.15 мск беспилотник ВСУ сбросил взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Кроме того, в 11.35 по этому району было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Горловке при сбросе боеприпаса ВСУ ранен мирный житель
Мэр Приходько: в Горловке при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ ранен мирный житель