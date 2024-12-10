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В Горловке при сбросе боеприпаса ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 10.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/gorlovka-1988353104.html
В Горловке при сбросе боеприпаса ВСУ ранен мирный житель
В Горловке при сбросе боеприпаса ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 10.12.2024
В Горловке при сбросе боеприпаса ВСУ ранен мирный житель
Мирный житель ранен в Горловке Донецкой народной республики в результате сброса в жилом массиве боеприпаса украинским беспилотником, сообщил во вторник мэр... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:15
2024-12-10T12:15
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Мирный житель ранен в Горловке Донецкой народной республики в результате сброса в жилом массиве боеприпаса украинским беспилотником, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Комсомолец" ранен мирный житель Горловки", - написал мэр.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 11.15 мск беспилотник ВСУ сбросил взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Кроме того, в 11.35 по этому району было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241210/obstrely-1988292617.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Горловке при сбросе боеприпаса ВСУ ранен мирный житель

Мэр Приходько: в Горловке при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ ранен мирный житель

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкбеспилотник ВСУ "Баба-Яга"
беспилотник ВСУ Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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беспилотник ВСУ "Баба-Яга". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Мирный житель ранен в Горловке Донецкой народной республики в результате сброса в жилом массиве боеприпаса украинским беспилотником, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Комсомолец" ранен мирный житель Горловки", - написал мэр.
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По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 11.15 мск беспилотник ВСУ сбросил взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки. Кроме того, в 11.35 по этому району было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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