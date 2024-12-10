Украинский конфликт не вошел в топ поиска Google в 2024 году
Конфликт на Украине не вошел в топ-10 поисковых запросов Google за 2024 год
© Depositphotos.com / Anthony BrownСтраница Google.com на экране
© Depositphotos.com / Anthony Brown
Страница Google.com на экране. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Конфликт на Украине не вошел в топ-10 наиболее популярных новостных поисковых запросов за 2024 год, а первое место в рейтинге новостей заняли выборы в США, следует из данных сервиса Google Trends, отслеживающего самые быстрорастущие запросы в Google.
Десятка наиболее привлекших внимание мира новостей в 2024 году отметилась сразу тремя бедствиями климатического характера: второе место в рейтинге занял запрос "экстремальная жара", четвертое и пятое места соответственно получили обрушившийся в октябре на американский штат Флорида ураган "Милтон" и затронувший Японию в августе тайфун "Шаншан". Летние Олимпийские игры в Париже расположились на третьей позиции рейтинга.
Шестое место рейтинга, будучи единственной связанной с международным конфликтом новостью, занял апрельский авиаудар Ирана по территории Израиля и его последствия. Глобальный сбой техники на базе ОС Windows, вызванный в июле обновлением приложения кибербезопасности компании CrowdStrike, расположился на седьмом месте. Произошедшее в том же месяце покушение на жизнь победителя президентских выборов в США Дональда Трампа стало восьмым. Октябрьское возобновление судебного дела братьев-убийц Менендес в США получило девятую строчку рейтинга, а замкнули десятку новости о распространении вируса оспы обезьян.
Украинский кризис занял первое место среди наиболее популярных новостных поисковых запросов в 2022 году, но не вошел в десятку уже в 2023 году.