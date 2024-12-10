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В США оценили шансы ПРО THAAD перехватить российское гиперзвуковое оружие - РИА Новости, 10.12.2024
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19:06 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/giperzvuk-1988487814.html
В США оценили шансы ПРО THAAD перехватить российское гиперзвуковое оружие
В США оценили шансы ПРО THAAD перехватить российское гиперзвуковое оружие - РИА Новости, 10.12.2024
В США оценили шансы ПРО THAAD перехватить российское гиперзвуковое оружие
Американская система ПРО THAAD вряд ли когда-либо будет использована против российского гиперзвукового оружия, более того, шансов его перехватить у системы... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T19:06
2024-12-10T19:06
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владимир путин
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Американская система ПРО THAAD вряд ли когда-либо будет использована против российского гиперзвукового оружия, более того, шансов его перехватить у системы мало, пишет издание National Interest. "У США и их союзников есть лишь несколько этих важных систем, и из-за многочисленных обязательств в сфере обороны Америки и хаотичной оборонно-промышленно базы существует мало шансов того, что система THAAD когда-либо будет испытана против российского гиперзвукового оружия", - говорится в публикации. При этом издание со ссылкой на западных экспертов указывает на то, что возможности системы перехватить российское гиперзвуковое оружие крайне малы, если существуют вообще. Как отмечает National Interest, власти США, несмотря на просьбы Киева передать ПРО THAAD, опасаются, что она будет утеряна в ходе боевых действий, а силы РФ узнают об ее устройстве. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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технологии, россия, сша, украина, владимир путин, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
В США оценили шансы ПРО THAAD перехватить российское гиперзвуковое оружие

NI признал, что у ПРО THAAD мало шансов перехватить гиперзвуковое оружие РФ

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile TrainingАмериканский противоракетный комплекс системы THAAD
Американский противоракетный комплекс системы THAAD - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile Training
Американский противоракетный комплекс системы THAAD. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Американская система ПРО THAAD вряд ли когда-либо будет использована против российского гиперзвукового оружия, более того, шансов его перехватить у системы мало, пишет издание National Interest.
США и их союзников есть лишь несколько этих важных систем, и из-за многочисленных обязательств в сфере обороны Америки и хаотичной оборонно-промышленно базы существует мало шансов того, что система THAAD когда-либо будет испытана против российского гиперзвукового оружия", - говорится в публикации.
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При этом издание со ссылкой на западных экспертов указывает на то, что возможности системы перехватить российское гиперзвуковое оружие крайне малы, если существуют вообще.
Как отмечает National Interest, власти США, несмотря на просьбы Киева передать ПРО THAAD, опасаются, что она будет утеряна в ходе боевых действий, а силы РФ узнают об ее устройстве.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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