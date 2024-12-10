https://ria.ru/20241210/geroi-1988324543.html

В Новороссийске почтили память героев Отечества

В Новороссийске почтили память героев Отечества - РИА Новости, 10.12.2024

В Новороссийске почтили память героев Отечества

Представители силовых структур и Росреестра, почетные жители, общественники и молодежь Новороссийска почтили минутой молчания защитников страны в День Героев... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T10:00

2024-12-10T10:00

2024-12-10T10:00

общество

новороссийск

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

россия

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Представители силовых структур и Росреестра, почетные жители, общественники и молодежь Новороссийска почтили минутой молчания защитников страны в День Героев Отечества, сообщает пресс-служба администрации города. Мероприятие прошло 9 декабря на площади Героев у огня Вечной славы в Новороссийске. "Являясь достойными наследниками героев прошлого, наши бойцы и сейчас на передовой отстаивают интересы страны. За боевые подвиги они удостоены высших государственных знаков отличия. За время проведения специальной военной операции шесть новороссийцев удостоены почетного звания "Герой России", - отметил глава города-героя Андрей Кравченко в своих соцсетях. Он отметил, что город гордится их подвигами, хранит память о прошлом и передаст ее следующим поколениям. День героев Отечества отмечают в России 9 декабря. Праздник был утвержден в феврале 2007 года поправками в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Эта дата связана с появлением высшей военной награды России - ордена Святого Георгия Победоносца. Он был учрежден в 1769 году, в период правления Екатерины II. Тогда этим орденом награждали офицеров и генералов, проявивших в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.

https://ria.ru/20241209/geroi-1836922061.html

новороссийск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, новороссийск, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), россия