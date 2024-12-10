В Новороссийске почтили память героев Отечества
Память героев Отечества почтили минутой молчания в Новороссийске
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМемориальный ансамбль Площадь Героев в городе Новороссийске
Мемориальный ансамбль Площадь Героев в городе Новороссийске. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Представители силовых структур и Росреестра, почетные жители, общественники и молодежь Новороссийска почтили минутой молчания защитников страны в День Героев Отечества, сообщает пресс-служба администрации города.
Мероприятие прошло 9 декабря на площади Героев у огня Вечной славы в Новороссийске.
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"Являясь достойными наследниками героев прошлого, наши бойцы и сейчас на передовой отстаивают интересы страны. За боевые подвиги они удостоены высших государственных знаков отличия. За время проведения специальной военной операции шесть новороссийцев удостоены почетного звания "Герой России", - отметил глава города-героя Андрей Кравченко в своих соцсетях.
Он отметил, что город гордится их подвигами, хранит память о прошлом и передаст ее следующим поколениям.
День героев Отечества отмечают в России 9 декабря. Праздник был утвержден в феврале 2007 года поправками в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Эта дата связана с появлением высшей военной награды России - ордена Святого Георгия Победоносца. Он был учрежден в 1769 году, в период правления Екатерины II. Тогда этим орденом награждали офицеров и генералов, проявивших в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.
День героев Отечества в России
9 декабря, 11:35